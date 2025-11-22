Свят

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила

22 ноември 2025, 17:17
Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа
Източник: iStock

И зраелски въздушни удари в Газа убиха най-малко девет души и раниха няколко други, съобщиха днес местните здравни власти, което е поредно изпитание за крехкото примирие между палестинската групировка "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила. Не е ясно дали петте жертви са били пътници в колата или минувачи. Десетки хора се втурнаха да гасят пожара и да спасяват жертвите.

Малко след атаката срещу колата израелските въздушни сили нанесоха два отделни въздушни удара по две къщи в град Дейр ал Балах и лагера Нусейрат в централната част на ивицата Газа, при което са били убити най-малко четирима души и раниха няколко други, съобщиха лекарите.

Израелската армия заяви, че въоръжен мъж е навлязъл в контролираната от Израел територия в Газа и е използвал „хуманитарния път в района, по който хуманитарната помощ влиза в южната част на Газа“, наричайки това „явно нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня“.

Армията заяви, че в отговор напада цели в Газа.

Представител на "Хамас" в Газа отхвърли обвиненията на израелската армия като неоснователни и „извинение за убийство“, като заяви, че групата е ангажирана с примирието.

Израел и "Хамас" многократно са се обвинявали взаимно в нарушаване на примирието, сключено преди повече от шест седмици, напомня Ройтерс.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
