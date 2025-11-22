Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

А ко винаги сте мечтали да си печете собствен хляб, но нямате време или опит, тази рецепта е за вас. Хлябът, изпечен в ръкав, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка, а приготвянето му е толкова лесно, че дори начинаещ може да се справи.

Рецептата за печене е споделена от „Рецепти от Диали“ във Facebook.

Съставки:

брашно - 600 г

суха мая - 12 г

топла вода - 400 мл

захар - 1,5 ч.л.

сол - 1 ч.л.

олио - 2 с.л. лъжици

Рецепта за готвене стъпка по стъпка

Добавете маята, захарта и солта към топлата вода, разбъркайте добре. Налейте олиото, пресятото брашно и омесете тестото. Трябва да е лепкаво и меко, не е необходимо допълнително брашно.

Прехвърлете тестото в намазнена тава за печене и го оставете на топло място за 2-3 часа, за да втаса. След това го поставете върху леко набрашнена повърхност, оформете го на хляб и го поставете в плик за печене.

Оставете за още 15–20 минути, след което печете на 180 градуса за 50–60 минути. Когато хлябът изстине, коричката ще стане златиста, а средата – крехка и ефирна. Това се прави без дълго месене и сложни стъпки.

Този „мързелив“ хляб ще се превърне в любимата ви домашно приготвена рецепта: идеален за закуска, борш или просто с масло и сол.