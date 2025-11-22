Любопитно

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Хлябът в плик за печене, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка

22 ноември 2025, 22:16
Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви
Източник: iStock

А ко винаги сте мечтали да си печете собствен хляб, но нямате време или опит, тази рецепта е за вас. Хлябът, изпечен в ръкав, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка, а приготвянето му е толкова лесно, че дори начинаещ може да се справи.

Рецептата за печене е споделена от „Рецепти от Диали“ във Facebook.

Съставки:

  • брашно - 600 г
  • суха мая - 12 г
  • топла вода - 400 мл
  • захар - 1,5 ч.л.
  • сол - 1 ч.л.
  • олио - 2 с.л. лъжици

Рецепта за готвене стъпка по стъпка

Добавете маята, захарта и солта към топлата вода, разбъркайте добре. Налейте олиото, пресятото брашно и омесете тестото. Трябва да е лепкаво и меко, не е необходимо допълнително брашно.

Прехвърлете тестото в намазнена тава за печене и го оставете на топло място за 2-3 часа, за да втаса. След това го поставете върху леко набрашнена повърхност, оформете го на хляб и го поставете в плик за печене.

Оставете за още 15–20 минути, след което печете на 180 градуса за 50–60 минути. Когато хлябът изстине, коричката ще стане златиста, а средата – крехка и ефирна. Това се прави без дълго месене и сложни стъпки.

Този „мързелив“ хляб ще се превърне в любимата ви домашно приготвена рецепта: идеален за закуска, борш или просто с масло и сол.

 

Източник: rbc.ua    
Домашен хляб Рецепта за хляб Лесна рецепта Печене в ръкав Бърз хляб Мързелив хляб Начинаещи готвачи Съставки за хляб Пухкав хляб Ароматен хляб
Последвайте ни

По темата

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 15 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 12 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 9 часа
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 16 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Свят Преди 2 часа

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 3 часа

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Свят Преди 4 часа

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

България Преди 5 часа

„От първия ден като президент Радев е опозиция на България – на държавата, не на партиите“, заяви бившият евродепутат

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Свят Преди 5 часа

Според списанието, европейските лидери работят по контрапредложения от петък вечерта

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Свят Преди 6 часа

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

България Преди 6 часа

Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер"

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Свят Преди 6 часа

Потърпевшите са яли лахмаджун

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Свят Преди 7 часа

Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри плана от 28 точки

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

България Преди 7 часа

Проверките предизвикаха напрежение сред някои младежи

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Любопитно Преди 7 часа

Холивудската звезда се включва в лентата „Войната през погледа на животните“

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Свят Преди 8 часа

Зеленски е определил състава на преговорния екип

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

България Преди 8 часа

"Те не отговарят на истината и се разминават с правилата в Изборния кодекс", посочват от Общинската избирателна комисия

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Любопитно Преди 8 часа

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Свят Преди 9 часа

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

След като падна от сцената, Мис Ямайка е в болница!

Edna.bg

Защо жените “винаги” закъсняват? Мит, навик или просто различна хронология

Edna.bg

Халф на ЦСКА: Летим! (видео)

Gong.bg

Нюкасъл приземи Манчестър Сити в напрегнат двубой от Висшата лига

Gong.bg

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Nova.bg

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Nova.bg