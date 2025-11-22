Любопитно

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

22 ноември 2025, 19:53
сватба   
Източник: Istock

В ъв Виетнам жена, висока 146 сантиметра, се омъжила за мъж, който бил почти половин метър по-висок от нея. По време на сватбата булката трябвало да бъде качената на столче, според VietnamNet. 

Булката Ким Сюйен е на 23 години, а младоженецът ѝ Тхан Дуй е с две години по-млад. Те живеят във виетнамския град Вин Лонг и се запознали, докато работели в една и съща компания. През юли мъжът напуснал работа и заявил за чувствата си към нея. 

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник, въпреки че в действителност тя е по-възрастна от него. Роднините на младоженеца се колебаели относно брака, но той настоявал. 

В крайна сметка и двете семейства се съгласили на брака. В деня на сватбата си булката носела 12-сантиметрови токчета, но все пак останала почти с две глави по-ниска от избраника си . През целия ден той носеше столче, на което булката да стои, докато пали тамян, казва обетите си или поздравява гости.

Източник: БГНЕС    
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 12 часа
