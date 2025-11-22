България

Борисов: Приветствам усилията на САЩ и на Тръмп за справедлив мир в Украйна

Това написа лидерът на ГЕРБ в профила си във фейсбук

22 ноември 2025, 18:45
Източник: БГНЕС

П риветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна.

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

"Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна.
Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво.
От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие", пише още Борисов.

