Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Съгласно закона устройствата на самообслужване, които приемат плащания в брой, трябва да работят само с евро

22 ноември 2025, 20:10
С редният месечен оборот на една вендинг машина варира между 500 и 2 000 лева, като в някои случаи достига до 4 000 лева, показват данни на асоциацията на операторите, съобщи NOVA.

„Ще има много сериозни промени за въвеждане на еврото от 1 януари. Машините просто няма как да започнат да приемат евро веднага“, обяснява Тодор Каназирев, председател на Българската вендинг асоциация.

Съгласно закона устройствата на самообслужване, които приемат плащания в брой, трябва да работят само с евро. Това означава, че първото кафе от автомат през новогодишната нощ може да се купи само с евро, което е проблем за операторите.

„Няма как с вълшебна пръчица всички автомати да започнат да работят с евро, което означава, че някои трябва да бъдат изключени“, добавя Христомир Христов, мениджър „Вендинг операции“.

Председателят на асоциацията посочва, че на практика машините ще продължат да работят с лева, което обаче би било нарушение на закона. Затова Българската вендинг асоциация настоява за законодателна промяна, която да позволи автоматите да приемат и лева, докато не бъдат напълно препрограмирани за евро.

„В други търговски обекти могат да приемат и левове, и евро до 31 януари, връщайки двете валути при необходимост. Искаме да бъдем третирани по същия начин“, посочва Каназирев.

Промяната на машините обаче има цена – между 100 и 800 лева на автомат, в зависимост от механизма. Това включва подмяна на касетите за съхранение на евро монети и актуализиране на софтуера.

Любителите на кафе от автомат вече изразяват притеснение как ще се събудят след празничната нощ. „Ще се нервирам – свикнал съм такова кафе да пия от автомат, защото е по-силно“, казва един от тях. Друг клиент допълва: „Това ще бъде проблем, особено за тези, които разполагат само с стотинки в джоба“.

