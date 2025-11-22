Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна, предаде ДПА.

"Русия започна незаконна война. Сега Русия трябва най-сетне да спре тази агресия, която доведе до ужасни страдания в Европа", каза Мерц на първата работна сесия на срещата на Г-20 в Южна Африка, сочат правителствени източници.

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика. Всички останали членове на Г-20 също трябва да поемат своята отговорност, не само от икономически интерес.

"Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20“, заяви Мерц пред колегите си.

Новият мирен план на САЩ за Украйна, който се състои от 28 точки, е най-важната тема в кулоарите на срещата на върха.

Русия е представена на срещата в Йоханесбург от заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като руският президент Владимир Путин не е там.

Няколко други страни също не изпратиха своите най-висши лидери, сред които Китай и САЩ. САЩ бойкотират изцяло срещата.