Свят

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи

22 ноември 2025, 19:32
Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор
Източник: БТА

О тслабен от корупционен скандал, в който е замесен негов приближен, украинският президент Володимир Зеленски обяви одит на отбранителния сектор, въпреки продължаващото руско нашествие в страната, предаде Франс прес.

"Беше подготвено решение за цялостна проверка на държавните предприятия в областта на отбраната и съответните договори", заяви Зеленски в Телеграм. Евентуалните "констатирани нарушения ще бъдат предадени на властите", отговарящи за борбата с корупцията.

Това съобщение идва в момент, когато президентството е дестабилизирано от разкритието за корупционен скандал за близо 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, който вече е засегнат от руските удари, отбелязва АФП.

Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски и негов бивш бизнес партньор, който напусна Украйна малко преди скандала. Случаят доведе до засилване на политическите борби в Киев, като основният съперник на Володимир Зеленски, бившият президент Петро Порошенко, поиска тази седмица оставката на цялото правителство.

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Володимир Зеленски Корупция в Украйна Отбранителен одит Енергиен сектор Държавни компании Руско-украинска война Политически кризи Тимур Миндич Финансови нарушения Антикорупция
Последвайте ни

По темата

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 12 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 9 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 6 часа
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 13 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 21 минути

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Свят Преди 1 час

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Свят Преди 2 часа

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Свят Преди 3 часа

Потърпевшите са яли лахмаджун

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Свят Преди 4 часа

Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри плана от 28 точки

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

България Преди 4 часа

Проверките предизвикаха напрежение сред някои младежи

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Срещу хонорар от 1 долар: Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна

Любопитно Преди 4 часа

Холивудската звезда се включва в лентата „Войната през погледа на животните“

,

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Украйна започва консултации с ключови партньори за спиране на войната

Свят Преди 5 часа

Зеленски е определил състава на преговорния екип

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

От ОИК- Варна опровергаха твърденията на ПП-ДБ за извънредното си заседание за Коцев

България Преди 5 часа

"Те не отговарят на истината и се разминават с правилата в Изборния кодекс", посочват от Общинската избирателна комисия

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Слънчевата система лети три пъти по-бързо от очакваното: Грешим ли за Вселената?

Любопитно Преди 5 часа

Как би се отразило това може да прочетете в следващите редове

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна два изтребителя заради дронови атаки край границата с Украйна

Свят Преди 6 часа

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Свят Преди 7 часа

Новината бе потвърдена от адвоката му

<p>Нови протести заради промените в паркирането в София</p>

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

България Преди 7 часа

За да изразят недоволството си, в събота излязоха жителите на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“

<p>Неочаквано приятелска атмосфера на срещата между Тръмп и&nbsp;Мамдани</p>

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Свят Преди 8 часа

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

След като падна от сцената, Мис Ямайка е в болница!

Edna.bg

Защо жените “винаги” закъсняват? Мит, навик или просто различна хронология

Edna.bg

Барселона се завърна на "Камп Ноу" с разгромна победа над Атлетик Билбао

Gong.bg

Хванаха шеф от федерацията по баскетбол да кара пиян

Gong.bg

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Nova.bg

Западни лидери: Границите не могат да се променят със сила

Nova.bg