България

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

По случая се работи по няколко основни версии, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 06:52
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П родължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. По случая се работи по няколко основни версии, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

В сряда вечерта за убийството бе задържан Славчо Мегеров. По думите на Демерджиев мъжът е известен на органите на реда и има криминално минало.

Задържаха в София заподозрения за екзекуцията на Илиян Филипов
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Задържаха в София заподозрения за екзекуцията на Илиян Филипов
Задържаха в София заподозрения за екзекуцията на Илиян Филипов
Задържаха в София заподозрения за екзекуцията на Илиян Филипов
Задържаха в София заподозрения за екзекуцията на Илиян Филипов

Вътрешният министър посочи, че Мегеров е бил осъждан по три различни случая. Едната му присъда е за грабеж, за който е получил една година лишаване от свобода.

Втората присъда е за умишлено убийство. За него Мегеров е получил 11 години затвор. Третата присъда е за кражба.

По данни на прокуратурата мотивът за убийството е личен и е свързан с неуредени финансови отношения с обвиняемия. Двамата се познавали отдавна, като отношенията им били близки и включвали и работни взаимоотношения. От прокуратурата уточниха, че на този етап не могат да посочат от кога е възникнал финансовият конфликт или за каква сума става въпрос. Това съобщиха окръжният прокурор Ваня Христева и наблюдаващият прокурор Димитър Молев на брифинг. 

От прокуратурата потвърдиха, че убийството е извършено с огнестрелно оръжие, но отказаха да съобщят подробности за механизма на престъплението и броя на изстрелите. Не беше уточнено и дали оръжието е открито.

Беше съобщено още, че обвиняемият живее в София от няколко години. Към момента няма данни да е подготвял бягство от страната или да се е опитвал да се укрие след убийството.

Прокуратурата не съобщи данни обвиняемият да е отправял заплахи към Филипов преди убийството. Не са представени и доказателства към момента, че е бил свързан с организирана престъпна група или че зад убийството стои поръчител.

От държавното обвинение подчертаха, че разследването продължава и не се изключва съпричастност на други лица. Прокурорите посочиха, че са изминали по-малко от 48 часа от престъплението и все още се събират и анализират значителен обем информация.

Прокуратурата възнамерява през уикенда да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ за обвиняемия. Според наблюдаващия прокурор вече са налице достатъчно данни, за да бъде обосновано предположението, че задържаният е физическият извършител на убийството.

Редактор: Василена Василева
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