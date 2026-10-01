България

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 17:11
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В началото на септември е получен доклад от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с предложение да бъде отнето разрешителното за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“.

Това съобщи Ивкова по време на изслушването си в парламентарната комисия по здравеопазване.

„На 2 септември тази година получих доклад от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" с предложение за отнемане на разрешителното на болница „Медикус Алфа", каза тя.

МЗ отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“

По думите ѝ докладът е бил подробен и е съдържал всички установени при проверката нарушения. Констатирано е, че лечебното заведение е извършвало дейности извън обхвата на разрешителното, издадено през 2011 г. След получения доклад министърът е получила и становище от ресорния заместник-министър, след което е издала заповед да бъде отнето разрешителното за лечебна дейност.

Ивкова уточни, че в Министерството на здравеопазването няма данни през февруари да е постъпвало официално искане за отнемане на разрешителното на болницата. Тя посочи още, че при проверката са били привлечени и външни специалисти, за да бъде извършена тя максимално прецизно.

По време на изслушването беше обсъден и недостигът на кадри в здравеопазването. Ивкова съобщи, че продължават преговорите по колективния трудов договор в сектора и изрази очакване да бъде постигнато решение. По думите ѝ са осигурени и 15 нови места за финансиране на лекари специализанти, както и възможности за финансиране на обучението на медицински сестри.

Сред темите беше и единният портал за специализанти, представен от Министерството на здравеопазването през април. Депутатът от „Демократична България“ Катя Панева посочи, че в него продължава да има неактуална информация за свободни места и позиции с изтекли срокове. Тя поиска от министъра конкретен срок, в който порталът ще започне да предоставя актуални данни.

Ивкова отговори, че порталът е бил надграден и е разпоредила на ресорния заместник-министър да покани млади лекари на демонстрация на функционалностите му. Тя пое ангажимент на следващото заседание на парламентарната комисия да посочи конкретна дата за актуализирането на информацията.

По време на изслушването стана ясно още, че на заседание на Националния съвет по наркотичните вещества, проведено няколко дни по-рано, е била обсъдена и темата за фентанила.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Медикус Алфа Отнемане на лиценз Здравеопазване
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