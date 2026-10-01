НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Националната агенция за приходите засилва контрола върху карго товари от Турция, Китай и други държави извън Европейския съюз, като проверява как се променя стойността на стоките от момента на вноса до продажбата им на крайния клиент.

От началото на септември служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили над 270 проверки, съобщи главният експерт в дирекция „Комуникации“ на НАП Лора Георгиева на брифинг на пристанище „Варна запад“.

Най-често проверяваните стоки са дрехи, обувки и различни стоки за бита.

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Над 180 проверки са на стоки, обмитени в България

От всички извършени проверки над 180 са на стоки, които са внесени и обмитени в България.

Други над 20 проверки са свързани със стоки, внесени от трета държава, но обмитени в друга държава членка на Европейския съюз, след което транспортирани до България.

НАП следи не само влизането на стоките в страната.

Над 80 проверки са извършени при извеждането на наблюдаваните стоки от складове и други контролирани обекти, в които инспекторите на приходната агенция извършват контролни действия.

Така проверката на практика обхваща целия път на стоката - от въвеждането и разтоварването ѝ до последващото движение и продажбата.

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НАП проследява стоката до крайния клиент

Приходната агенция следи транспортните средства, местата на разтоварване, наличностите в складовете на търговците и последващите доставки по търговската верига.

Проверява се и дали информацията в транспортните, митническите и счетоводните документи съответства на реално установените количества при физическите проверки на инспекторите.

Именно при този анализ НАП установява съществена разлика между стойността, която се декларира при влизането на стоките в България, и цената, на която впоследствие те достигат до крайния клиент.

По думите на Лора Георгиева стоките се декларират при вноса на ниски стойности, докато при последващата им реализация цената нараства в пъти.

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„Ние наблюдаваме цялата верига от входа, тоест вноса на тази стока от територията на трета държава, до реализацията до краен клиент, за да можем да установим къде по веригата се случва това завишаване на цените в пъти“, обясни тя.

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Целта на проверките е да се установи на кой етап от движението на стоките се получава голямата разлика между декларираната при вноса стойност и крайната продажна цена.

Резултатите ще бъдат използвани от НАП и за определяне на стоки и групи стоки, които могат да бъдат третирани като рискови.

Ако анализът покаже достатъчно основания, приходната агенция може да предложи определени категории да бъдат добавени към списъка на стоките с висок фискален риск.

Контролът е насочен и към това да се установи дали данъците, които търговците декларират по веригата, отговарят на действително реализираните приходи.

По думите на Георгиева движенията на тези стоки и досега са били наблюдавани от НАП, но настоящият анализ трябва да покаже дали те могат да бъдат определени като стоки с висок фискален риск.

Резултатите от проверките ще бъдат използвани за преценка къде приходната агенция да насочи последващия контрол и кои групи стоки да попаднат под по-засилено наблюдение.