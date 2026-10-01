Парите ни

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

1 октомври 2026, 17:05
НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса
Източник: БТА

Националната агенция за приходите засилва контрола върху карго товари от Турция, Китай и други държави извън Европейския съюз, като проверява как се променя стойността на стоките от момента на вноса до продажбата им на крайния клиент.

От началото на септември служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили над 270 проверки, съобщи главният експерт в дирекция „Комуникации“ на НАП Лора Георгиева на брифинг на пристанище „Варна запад“.

Най-често проверяваните стоки са дрехи, обувки и различни стоки за бита.

НАП засили проверките по границите: Ferrari за 436 000 евро попадна под обезпечение

Над 180 проверки са на стоки, обмитени в България

От всички извършени проверки над 180 са на стоки, които са внесени и обмитени в България.

Други над 20 проверки са свързани със стоки, внесени от трета държава, но обмитени в друга държава членка на Европейския съюз, след което транспортирани до България.

НАП следи не само влизането на стоките в страната.

Над 80 проверки са извършени при извеждането на наблюдаваните стоки от складове и други контролирани обекти, в които инспекторите на приходната агенция извършват контролни действия.

Така проверката на практика обхваща целия път на стоката - от въвеждането и разтоварването ѝ до последващото движение и продажбата.

Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

НАП проследява стоката до крайния клиент

Приходната агенция следи транспортните средства, местата на разтоварване, наличностите в складовете на търговците и последващите доставки по търговската верига.

Проверява се и дали информацията в транспортните, митническите и счетоводните документи съответства на реално установените количества при физическите проверки на инспекторите.

Именно при този анализ НАП установява съществена разлика между стойността, която се декларира при влизането на стоките в България, и цената, на която впоследствие те достигат до крайния клиент.

По думите на Лора Георгиева стоките се декларират при вноса на ниски стойности, докато при последващата им реализация цената нараства в пъти.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

„Ние наблюдаваме цялата верига от входа, тоест вноса на тази стока от територията на трета държава, до реализацията до краен клиент, за да можем да установим къде по веригата се случва това завишаване на цените в пъти“, обясни тя.

Търсят къде по веригата се увеличава цената

Целта на проверките е да се установи на кой етап от движението на стоките се получава голямата разлика между декларираната при вноса стойност и крайната продажна цена.

Резултатите ще бъдат използвани от НАП и за определяне на стоки и групи стоки, които могат да бъдат третирани като рискови.

Ако анализът покаже достатъчно основания, приходната агенция може да предложи определени категории да бъдат добавени към списъка на стоките с висок фискален риск.

Контролът е насочен и към това да се установи дали данъците, които търговците декларират по веригата, отговарят на действително реализираните приходи.

По думите на Георгиева движенията на тези стоки и досега са били наблюдавани от НАП, но настоящият анализ трябва да покаже дали те могат да бъдат определени като стоки с висок фискален риск.

Резултатите от проверките ще бъдат използвани за преценка къде приходната агенция да насочи последващия контрол и кои групи стоки да попаднат под по-засилено наблюдение.

Редактор: Маргарита Костадинова
НАП Фискален контрол Внос на стоки Карго товари Проверки по границите Митнически контрол Търговска верига Висок фискален риск Декларирана стойност Проследяване на стоки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

България Преди 22 минути

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 58 минути

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

Страшни бури и наводнения в Крит

Страшни бури и наводнения в Крит

Свят Преди 2 часа

Бедствието взе и жертва

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

България Преди 2 часа

От 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение

,

Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

Любопитно Преди 2 часа

В САЩ пуснаха платформата Stud or Dud, която разкрива фалшивите профили, криминалните досиета и фалитите на потенциалните партньори. Целта е спиране на масовите онлайн измами за милиони долари

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

България Преди 2 часа

Страната ни получава нови предупреждения и за земеделската земя, цифровите услуги, електронните отпадъци и потребителските кредити

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

България Преди 2 часа

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Свят Преди 3 часа

Партията на Мицкоски отказа съвместно почитане на тленните останки

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Парите ни Преди 3 часа

Новите жилищни кредити в България продължават да са значително по-евтини от средното за еврозоната

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

България Преди 3 часа

Според организацията високата абсолютна печалба сама по себе си не доказва наличие на извънреден доход

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

България Преди 3 часа

БАБХ въведе 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около засегнатия животновъден обект

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът разкри любопитни подробности от снимачната площадка на филма „Отново в играта“ (Lions for Lambs) и призна за известния навик на холивудската легенда

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

България Преди 4 часа

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Парите ни Преди 4 часа

Само Португалия е пред нас, а спрямо предходното тримесечие цените у нас се повишиха с още 4,5%

Банките скочиха срещу свръхоблагането: Мярката застрашава кредитирането

Банките скочиха срещу свръхоблагането: Мярката застрашава кредитирането

България Преди 4 часа

Асоциацията на банките в България не приема предложението и го определя като необосновано и несъответстващо на принципите на правната сигурност

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

За първи път у нас: Герасим Георгиев-Геро ще играе в „За носа на един президент“

Edna.bg

Астро прогноза за стил и връзки – какво да облечем, купим и опитаме според звездите

Edna.bg

750 служители на реда в центъра на София за посрещането на цар Самуил

Nova.bg

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Nova.bg