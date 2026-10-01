България

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 17:47
ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква
Източник: БТА

В ърховният касационен съд (ВКС) върна за ново разглеждане делото, свързано с исканията за откриване на производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“. Това става с решение от 1 октомври, което не подлежи на обжалване.

Тричленен състав на ВКС обезсилва решението на Софийския апелативен съд от 10 октомври 2025 г., както и отмененото с него решение на Софийския градски съд от 10 юли 2025 г. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на „Българска православна старостилна църква“ срещу решението на Софийския апелативен съд, с което е открито производство по ликвидация и заличаване на религиозната институция.

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително, в което страна са само прокурорът и Дирекцията „Вероизповедания“ на Министерския съвет. Според върховните съдии производството трябва да бъде исково, като религиозната институция трябва да участва в него като ответник.

Спорът е свързан с промени в Закона за вероизповеданията, влезли в сила на 4 февруари 2025 г. С тях е въведено задължение за регистрираните вероизповедания в определен срок да променят наименованията и уставите си в съответствие с новите изисквания и да заявят промените за вписване в регистъра на вероизповеданията.

При неизпълнение законът предвижда прекратяване на религиозната институция. ВКС посочва, че законът не урежда изрично реда за прекратяване на това ново основание и затова следва да се приложат общите правила на чл. 20а от Закона за вероизповеданията.

Според ВКС прекратяването в този случай не може да настъпи автоматично по силата на закона. То трябва да бъде поискано от прокурора или от Дирекцията „Вероизповедания“ чрез исково производство, в което религиозната институция да има възможност да защити правата си.

„Общият ред е този, регламентиран в ГПК за обжалване на съдебните решения, постановени в исковия процес, което означава, че и самото искане за прекратяване се разглежда в исково производство“, посочва съдебният състав на ВКС.

СГП внесе жалба срещу отказа на съда да прекрати регистрацията на БПСЦ

Върховните съдии подчертават, че прекратяването засяга правото на религиозната институция да съществува като самостоятелен субект и да бъде носител на граждански права, както и правото на вероизповедание на нейните членове.

Затова според ВКС институцията трябва да има възможност да участва в процеса при условията на състезателност и равнопоставеност, да изложи твърдения относно фактите и да представи доказателства.

В заключение ВКС приема, че искът за прекратяване трябва да бъде предявен от прокурора или Дирекцията „Вероизповедания“ срещу религиозната институция, чийто правен статут се засяга. Поради това делото се връща на Софийския градски съд за ново разглеждане.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Върховен касационен съд Българска православна старостилна църква
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 1 час

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Преди 1 час

Налице са ефективни методи за лечение, но митовете и стигмата пречат на правилния контрол над заболяването

Страшни бури и наводнения в Крит

Страшни бури и наводнения в Крит

Свят Преди 1 час

Бедствието взе и жертва

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

България Преди 2 часа

От 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение

,

Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

Любопитно Преди 2 часа

В САЩ пуснаха платформата Stud or Dud, която разкрива фалшивите профили, криминалните досиета и фалитите на потенциалните партньори. Целта е спиране на масовите онлайн измами за милиони долари

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

България Преди 2 часа

Страната ни получава нови предупреждения и за земеделската земя, цифровите услуги, електронните отпадъци и потребителските кредити

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

България Преди 2 часа

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Свят Преди 3 часа

Партията на Мицкоски отказа съвместно почитане на тленните останки

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Парите ни Преди 3 часа

Новите жилищни кредити в България продължават да са значително по-евтини от средното за еврозоната

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

България Преди 3 часа

Според организацията високата абсолютна печалба сама по себе си не доказва наличие на извънреден доход

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

България Преди 3 часа

БАБХ въведе 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около засегнатия животновъден обект

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът разкри любопитни подробности от снимачната площадка на филма „Отново в играта“ (Lions for Lambs) и призна за известния навик на холивудската легенда

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

България Преди 3 часа

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Парите ни Преди 4 часа

Само Португалия е пред нас, а спрямо предходното тримесечие цените у нас се повишиха с още 4,5%

<p>Кремъл с реакция след изказването на Радев</p>

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

България Преди 4 часа

Според Москва думите на премиера за преговори с Русия показват политическа воля, каквато малцина европейски лидери имат

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

За първи път у нас: Герасим Георгиев-Геро ще играе в „За носа на един президент“

Edna.bg

Астро прогноза за стил и връзки – какво да облечем, купим и опитаме според звездите

Edna.bg

750 служители на реда в центъра на София за посрещането на цар Самуил

Nova.bg

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Nova.bg