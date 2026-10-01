ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

В ърховният касационен съд (ВКС) върна за ново разглеждане делото, свързано с исканията за откриване на производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“. Това става с решение от 1 октомври, което не подлежи на обжалване.

Тричленен състав на ВКС обезсилва решението на Софийския апелативен съд от 10 октомври 2025 г., както и отмененото с него решение на Софийския градски съд от 10 юли 2025 г. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.

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Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на „Българска православна старостилна църква“ срещу решението на Софийския апелативен съд, с което е открито производство по ликвидация и заличаване на религиозната институция.

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително, в което страна са само прокурорът и Дирекцията „Вероизповедания“ на Министерския съвет. Според върховните съдии производството трябва да бъде исково, като религиозната институция трябва да участва в него като ответник.

Спорът е свързан с промени в Закона за вероизповеданията, влезли в сила на 4 февруари 2025 г. С тях е въведено задължение за регистрираните вероизповедания в определен срок да променят наименованията и уставите си в съответствие с новите изисквания и да заявят промените за вписване в регистъра на вероизповеданията.

При неизпълнение законът предвижда прекратяване на религиозната институция. ВКС посочва, че законът не урежда изрично реда за прекратяване на това ново основание и затова следва да се приложат общите правила на чл. 20а от Закона за вероизповеданията.

Според ВКС прекратяването в този случай не може да настъпи автоматично по силата на закона. То трябва да бъде поискано от прокурора или от Дирекцията „Вероизповедания“ чрез исково производство, в което религиозната институция да има възможност да защити правата си.

„Общият ред е този, регламентиран в ГПК за обжалване на съдебните решения, постановени в исковия процес, което означава, че и самото искане за прекратяване се разглежда в исково производство“, посочва съдебният състав на ВКС.

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Върховните съдии подчертават, че прекратяването засяга правото на религиозната институция да съществува като самостоятелен субект и да бъде носител на граждански права, както и правото на вероизповедание на нейните членове.

Затова според ВКС институцията трябва да има възможност да участва в процеса при условията на състезателност и равнопоставеност, да изложи твърдения относно фактите и да представи доказателства.

В заключение ВКС приема, че искът за прекратяване трябва да бъде предявен от прокурора или Дирекцията „Вероизповедания“ срещу религиозната институция, чийто правен статут се засяга. Поради това делото се връща на Софийския градски съд за ново разглеждане.