Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

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П обедителката от „Евровизия“ DARA и песента ѝ „Bangaranga“ бяха представени в унгарския аналог на предаването „Като две капки вода“.

Шоуто се казва Sztárban Sztár, а задачата да влезе в образа на българската певица се падна на София Адам. Тя се доближи максимално до оригинала, като пресъздаде с прецизност танците, сценичното поведение и облеклото на DARA.

София Адам впечатли публиката и заслужи максималната оценка от журито - 40 точки.

„Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута - дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно благодаря на вас, публиката, че гласувахте за мен!“, сподели Адам по-късно в социалните си мрежи.

DARA и песента „Bangaranga“ донесоха на България първата победа в историята на страната на песенния конкурс „Евровизия“. Триумфът се случи на 70-ото издание на конкурса във Виена през 2026 г., където българската представителка спечели както вота на професионалните журита, така и зрителския вот.

Самата Дара е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска поп музика. Тя придобива популярност още като тийнейджър, а сред най-успешните ѝ песни са „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“. Със своята сценична енергия и модерен стил тя се превърна в едно от лицата на новото поколение български изпълнители.