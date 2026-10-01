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Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Българската звезда DARA и нейният хит „Bangaranga“ завладяха унгарския ефир в шоуто Sztárban Sztár. Актрисата София Адам впечатли журито с перфектна хореография и визия, събирайки пълен актив от 40 точки след оспорвано гласуване

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П обедителката от „Евровизия“ DARA и песента ѝ „Bangaranga“ бяха представени в унгарския аналог на предаването „Като две капки вода“.

Шоуто се казва Sztárban Sztár, а задачата да влезе в образа на българската певица се падна на София Адам. Тя се доближи максимално до оригинала, като пресъздаде с прецизност танците, сценичното поведение и облеклото на DARA.

София Адам впечатли публиката и заслужи максималната оценка от журито - 40 точки.

„Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута - дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно благодаря на вас, публиката, че гласувахте за мен!“, сподели Адам по-късно в социалните си мрежи.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
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Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

DARA и песента „Bangaranga“ донесоха на България първата победа в историята на страната на песенния конкурс „Евровизия“. Триумфът се случи на 70-ото издание на конкурса във Виена през 2026 г., където българската представителка спечели както вота на професионалните журита, така и зрителския вот.

Самата Дара е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска поп музика. Тя придобива популярност още като тийнейджър, а сред най-успешните ѝ песни са „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“. Със своята сценична енергия и модерен стил тя се превърна в едно от лицата на новото поколение български изпълнители.

Дара София Адам Като две капки вода Bangaranga Евровизия Унгария Имитация
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