Свят

Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

На плакатите на протестиращите бяха изписани посланията „Не от мое име“, „ЕС, предадохте ни“

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 17:54
Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово
Източник: БГНЕС

Г рупа младежи протестираха на летището в Прищина в подкрепа на бившите ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК), осъдени от Специализирания съд в Хага. Демонстрацията се състоя при пристигането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На плакатите на протестиращите бяха изписани посланията „Не от мое име“, „ЕС, предадохте ни“ и „Днес Тачи, утре Зеленски“. След като Фон дер Лайен напусна летището, демонстрантите блокираха един от изходите, което доведе до образуването на задръстване.

Фон дер Лайен е на посещение в Косово, където се срещнa с изпълняващата длъжността президент на страната Албулена Хаджиу и с премиера Албин Курти, пише „Коха“.

Специализираният съд в Хага осъди на първа инстанция бившия президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи на по 25 години затвор за военни престъпления. Кадри Весели получи 18 години затвор, а Реджеп Селими - 13 години.

От обявяването на присъдите на 16 септември в Косово всекидневно се провеждат протести срещу съдебното решение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 58 минути

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 1 час

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Любопитно Преди 1 час

Първият трейлър на комедията „Човекът с чувала“ вече е онлайн. В лентата екшън легендата Арнолд Шварценегер обединява сили с Алън Ричсън, за да си върне откраднатата вълшебна чанта и да спаси празника. Премиерата на комедията е на 2 декември

Страшни бури и наводнения в Крит

Страшни бури и наводнения в Крит

Свят Преди 2 часа

Бедствието взе и жертва

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

България Преди 2 часа

От 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение

,

Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

Любопитно Преди 2 часа

В САЩ пуснаха платформата Stud or Dud, която разкрива фалшивите профили, криминалните досиета и фалитите на потенциалните партньори. Целта е спиране на масовите онлайн измами за милиони долари

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

България Преди 2 часа

Страната ни получава нови предупреждения и за земеделската земя, цифровите услуги, електронните отпадъци и потребителските кредити

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

България Преди 2 часа

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Парите ни Преди 3 часа

Новите жилищни кредити в България продължават да са значително по-евтини от средното за еврозоната

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

България Преди 3 часа

Според организацията високата абсолютна печалба сама по себе си не доказва наличие на извънреден доход

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

България Преди 3 часа

БАБХ въведе 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около засегнатия животновъден обект

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът разкри любопитни подробности от снимачната площадка на филма „Отново в играта“ (Lions for Lambs) и призна за известния навик на холивудската легенда

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

България Преди 4 часа

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Парите ни Преди 4 часа

Само Португалия е пред нас, а спрямо предходното тримесечие цените у нас се повишиха с още 4,5%

<p>Кремъл с реакция след изказването на Радев</p>

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

България Преди 4 часа

Според Москва думите на премиера за преговори с Русия показват политическа воля, каквато малцина европейски лидери имат

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

За първи път у нас: Герасим Георгиев-Геро ще играе в „За носа на един президент“

Edna.bg

Астро прогноза за стил и връзки – какво да облечем, купим и опитаме според звездите

Edna.bg

750 служители на реда в центъра на София за посрещането на цар Самуил

Nova.bg

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Nova.bg