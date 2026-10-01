Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

Г рупа младежи протестираха на летището в Прищина в подкрепа на бившите ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК), осъдени от Специализирания съд в Хага. Демонстрацията се състоя при пристигането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На плакатите на протестиращите бяха изписани посланията „Не от мое име“, „ЕС, предадохте ни“ и „Днес Тачи, утре Зеленски“. След като Фон дер Лайен напусна летището, демонстрантите блокираха един от изходите, което доведе до образуването на задръстване.

Фон дер Лайен е на посещение в Косово, където се срещнa с изпълняващата длъжността президент на страната Албулена Хаджиу и с премиера Албин Курти, пише „Коха“.

Специализираният съд в Хага осъди на първа инстанция бившия президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи на по 25 години затвор за военни престъпления. Кадри Весели получи 18 години затвор, а Реджеп Селими - 13 години.

От обявяването на присъдите на 16 септември в Косово всекидневно се провеждат протести срещу съдебното решение.