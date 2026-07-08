След близо 10-часов дебат: Бюджет 2026 влиза в парламентарните комисии

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С лед близо 10 часа дебати бюджетната комисия в Народното събрание одобри проектите на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Очаква се още днес трите финансови закона да бъдат разгледани и в останалите ресорни парламентарни комисии, преди да влязат за обсъждане и гласуване в пленарната зала.

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Последен беше приет проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г., който предизвика най-продължителните дискусии сред народните представители. Заседанието на бюджетната комисия продължи до късно вечерта, като депутатите обсъждаха параметрите на трите план-сметки последователно.

Най-сериозните критики по време на заседанието бяха насочени към предвидения бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП). Част от народните представители изразиха опасения, че заложеният размер на дефицита може да се отрази върху фискалната стабилност на страната и върху възможностите за ограничаване на държавния дълг през следващите години.

От управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя е съобразена с необходимостта от осигуряване на средства за ключови публични политики, включително финансирането на социалните системи, здравеопазването, образованието и капиталовите разходи.

Какво предстои

След разглеждането в ресорните парламентарни комисии трите бюджета ще бъдат внесени за първо четене в пленарната зала. Между двете четения народните представители ще могат да правят предложения за промени в текстовете, след което законопроектите ще бъдат подложени на окончателно гласуване.

Бюджетът на държавата определя размера на приходите и разходите за следващата финансова година, а заедно с бюджетите на ДОО и НЗОК очертава средствата за изплащане на пенсии, социални обезщетения, здравни дейности и други публични разходи.

Очаква се и тази година обсъждането на трите финансови закона да бъде сред най-оспорваните теми в парламента, тъй като те определят финансовата политика на държавата и приоритетите в публичните разходи за 2026 година.