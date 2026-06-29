Гълъб Донев: Бюджет 2026 е стъпка към стабилизиране на публичните финанси

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Т ози бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите – реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Социалните партньори ще обсъдят проектобюджета за 2026 г., както и проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

По думите на Донев заседанието на Тристранния съвет по проектите на закони за бюджет винаги е било събитието на деня. „А се е случвало да е предвестник на големи обществени промени в бъдеще“, посочи той и благодари на социалните партньори за присъствието.

Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 г., в който ще бъдат включени нашите политики, посочи финансовият министър.

Гълъб Донев каза, че са чули критиката за липсата на достатъчно амбиция и смелост за бюджета за 2026 г., както и притесненията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на тристранния диалог, обеща той.

Очакванията за бюджет за тази година са различни и често нереалистични, смята Донев. Чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение, увери той. Според него не трябва да се губи връзката за състоянието на държавните финанси.

По-рано днес пред Министерския съвет (МС) на протест се събраха представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“, за да изразят недоволството си от проектобюджета. Едно от притесненията е, че предложенията ще доведат до намаляване на разходите за персонал и плащане на осигурителните вноски от държавните служители.

На 24 юни финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на план-сметката на държавата. Проектобюджетът беше публикуван и на сайта на ресорното министерство.