Гълъб Донев: Проектобюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността

В ицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че проектобюджетът за 2026 г., който ще бъде внесен в парламента на 1 юли, е бюджет на реалността. Това посочи Донев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му това не е бюджетът, който хората очакват, като добави, че това, което ще заложат като политики, хората ще видят в следващия бюджет за 2027 г. Донев каза, че трябва да си дадем сметка, че вече половината година е изтекла, този бюджет е започнал да се изпълнява още от 1 януари 2026 г., както и че от тогава до 7 май имаше две правителства, които управляваха - на Росен Желязков и на Андрей Гюров, които, освен че бяха задължени да изпълняват т.нар. удължителен закон за бюджета, взеха още решения, с които бюджетът е задължен допълнително с над 1,1 млрд. евро.

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

„Сега това, което ще се гледа в Народното събрание, е бюджетът на реалността, с цифрите такива, каквито са и дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса кой носи отговорност за това състояние, защо дефицитът след мерките, които са заложени в бюджета, е 5,7 процента от БВП, защо не е 3 процента или под 3 процента, или защо нямаме балансиран бюджет“, посочи Донев. По думите му това са все въпроси, които трябва да бъдат зададени и трябва отговорите да се търсят от тези, които управляваха до този момент.

Ние се опитваме с всички мерки, които сме предложили и с ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели, да върнем нормалността в държавните финанси, така че държавата от един определен момент нататък да се развива нормално, бизнесът да функционира в една предвидима среда, която дава гаранция за това, че той няма да бъде сюрпризиран с решения, които са от днес за утре, каза вицепремиерът Донев. Това е нещото, което ние ще гарантираме, ще дадем на хората и на бизнеса, но това ще стане с бюджет 2027, каза още той.

Гълъб Донев за Бюджет 2026: Стотици милиони „висят“ от предишни правителства

„Прогресивна България“ и правителството нямаме нито една политика, която реализираме през бюджета за 2026 г., посочи още Донев. По думите му единственото, което правят, е довършване на дългосрочни политики, които са заложени от предходните управления и които са довели страната до това състояние на такъв свръхдефицит. Донев отбеляза целта за връщане на нормалността, за да може по думите му след година, година и половина, „държавните финанси да бъдат на релси, които да водят икономиката и фиска към предвидимост и устойчивост, да имаме солиден икономически ръст“. Затова и не правим такива резки движения за снижаване на бюджетния дефицит, защото това директно ще се отрази върху икономиката, тя при всички положения ще се ограничи в своето функциониране, в своите амбиции за нарастване, посочи той. Донев коментира още, че това е нож с две остриета - дали рязко да се намали дефицитът или да се остави икономиката да работи и през икономиката да се получава по-голямо нарастване на брутния вътрешен продукт, откъдето да дойдат и повече приходи в бюджета.

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Относно предстоящи реформи Гълъб Донев отбеляза, че на България й трябва сериозна административна реформа, която по думите му трябва да бъде извършена с много смелост, да отрази всички изменения, които са настъпили в административните среди за толкова години, в които се говори за дигитализация, за електронно управление и т.н. Сега с ускорени темпове трябва да направим тази административна реформа, но нов след задълбочен, функционален анализ, посочи той, като отбелязва важността промените да бъдат направени така, че хората да получават по-адекватни и по-качествени услуги, бизнесът да е доволен, да няма тази административна регулаторна тежест.

Припомняйки някои от предвидените мерки в проектобюджета, влизащи в сила от 1 август т.г., Донев обясни, че увеличаването на максималния осигурителен доход е със 130 евро, като посочи, че това е минимално като отражение върху доходите на хората, но срещу това те ще получат много по-високи обезщетения и за безработица, ако се налага. Обикновено тези категории на максималния осигурителен доход не им се налага да получават такова обезщетение за безработица, но всички останали - болест, майчинство, трудова злополука, те ще получат в много по-увеличен размер. Пенсиите също ще са в по-висок размер, така че от вдигането на минималния и на максималния осигурителен доход осигурените лица печелят, посочи Донев.

Финансовият министър каза още, че във всички публични предприятия, където държавата има 50 и над 50 процента участие в капитала, изпълнителните директори и бордът на директорите ще бъдат ограничени с таван на заплатите. Не е нормално всяка година през лятото говорим, че вода няма, че има неподменени водопроводи, че хората стоят на режим на водата, в същото време какви са заплатите във ВиК дружествата, дали директорите и бордът на директорите намаляват заплатите си съотносимо с положението, в което е населението на тези населени места, даде пример Донев. Като друг пример той посочи и ръководствата на държавните горски стопанства.

Донев уточни също, че информацията за големи увеличения на заплати в КЕВР и Агенцията за ядрено регулиране се дължи на техническа грешка, която вече е отстранена. Същото се отнася и за цифрите в бюджета на съдебната власт, като обясни, че отново се отнася за техническа грешка, допусната от ВСС и тя също е отстранена.

Вицепремиерът коментира и предвиденото увеличение на винетните такси. Винетните такси и тол таксите бяха въведени с цел парите, които се събират от тези системи, да може да се самоиздържа Агенция „Пътна инфраструктура“, пътното строителство да не тежи с такава голяма сила върху държавния бюджет, посочи той, като добави, че това не се получава, а единствено миналата година тол системата е събрала около 1 милиард лева. Да не забравяме, че миналата година заради целта, която беше поставена - България в еврозоната, винетната такса и всички такси, които можеха да бъдат намалени, които влияеха върху процента на инфлация, бяха намалени, за да може изкуствено да влезем в параметрите на Маастрихтските критерии за инфлацията и останалите критерии, посочи Донев. По думите му сега е нормално тези размери да бъдат върнати обратно и това увеличение, което се прави с 30 процента на всички винетни такси, е средно около 1,20 евро на месец. Не бих казал, че това е толкова голямо увеличение на винетната такса, още повече, че хората прибягват до купуването на годишни винетки, за да могат да платят по-малко, така че ефектът от вдигането на винетната такса ще бъде през различните месеци в зависимост от това кога хората са си купили такива винетки, посочи Донев.

На въпрос относно проекта за българската възпоменателна евромонета, посветена на българската азбука, Донев коментира, че в това, което е направено като подход и като стъпки за сеченето на възпоменателната монета от БНБ, са пропуснати някои от етапите в технологията, както е по регламент. В момента сме в такова положение, съгласно регламента, че ако има такъв спор между две държави, то не се върви по-нататък с тази процедура, тоест България няма да може да сече тази монета, обясни той. Нито една от държавите, които участват в еврозоната, няма да застанат на страната на едната или на другата държава в това разминаване в позициите за такава монета, добави още Донев, като посочи, че това не е първи такъв случай, имало е и други. Ако двете държави помежду си се съгласят на взаимни отстъпки, може да се продължи по-напред. В противен случай няма да има юбилейна монета, обясни още той.

На въпрос Гълъб Донев каза, че правителството не се притеснява от протести, добавяйки, че кабинетът е в диалог с абсолютно всички - и със синдикалните организации, и с работодателите. По думите му това е една нормална демократична форма, която трябва да изрази позицията на една или друга професионална общност, група и т.т. Всичко, онова, което е залегнало в бюджета като мерки, като действия, които ще засегнат определена категория работещи, става в диалог с техните национално представителни организации, каза вицепремиерът.