България

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

Предложенията предвиждат изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на район „Чужбина“ и двоен контрол върху софтуера от страна на МВР и Министерството на дигиталната трансформация

7 юли 2026, 15:59
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П арламентарната група на „Прогресивна България“ ще внесе още днес предложения за промени в Изборния кодекс, насочени към повишаване на прозрачността и доверието в изборния процес. 

Това съобщи председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов на брифинг в парламента. По думите му предложенията са били предварително съгласувани като процедура с основните политически сили.

„Още преди месец се бяхме договорили с основните политически партии, че в началото на тази седмица всяка от тях ще може да предложи своите виждания по изборното законодателство, така че да го направим по-прозрачно, по-честно и с по-голямо доверие“, заяви Витанов.

Той посочи, че проектът включва три основни промени. Първата е възстановяване на машинното гласуване по модела от 2021 г.

„Предлагаме възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година - в секции с до 300 избиратели да се гласува с хартиени бюлетини, а в секции с над 300 избиратели - изцяло машинно“, каза Витанов. Той уточни, че се предвижда осигуряване на резервни машини и хартиени бюлетини при форсмажорни ситуации.

Втората промяна предвижда отпадане на идеята за създаване на многомандатен избирателен район „Чужбина“.

Третото предложение е премахване на ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз.

„Това ограничение беше продиктувано от тяснопартийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно“, заяви Витанов.

Сред останалите предложения са промени в обучението на изборната администрация и нов ред за сертифициране и верифициране на машините за гласуване и на използвания софтуер. Според Витанов се предлага контролът да бъде споделен между Министерството на дигиталната трансформация и Министерството на вътрешните работи.

„Трябва да има двоен контрол. По този начин се удвоява бдителността и ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера на машините“, посочи той.

Витанов заяви, че амбицията на парламентарната група е промените в Изборния кодекс да бъдат приети до края на месеца.

В отговор на въпрос за избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота той съобщи, че процедурните правила се очаква да бъдат внесени на 14 юли. 

Източник: БГНЕС    
Изборен кодекс Машинно гласуване Прозрачност и доверие Секции в чужбина Парламентарни предложения
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