Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

О мбудсманът Велислава Делчева настоява социалната защита на най-уязвимите групи да бъде основен приоритет при обсъждането на бюджета за 2026 г. В становище до Народното събрание тя предупреждава, че заложените финансови решения могат да окажат пряко влияние върху стандарта на живот на пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания.

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Документът е внесен по повод проектите на Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. В него общественият защитник призовава приемането на финансовата рамка да бъде съпроводено с широк обществен дебат и задълбочена оценка на социалните последици.

Риск от ограничаване на социалната подкрепа

Според омбудсмана усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и подобряване на контрола върху социалните плащания са необходими, но не трябва да водят до затрудняване на достъпа до помощ за хората, които действително имат право на нея.

„Следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които отговарят на законовите условия за нейното получаване“, посочва Велислава Делчева.

Пенсиите и цените – сред основните притеснения

В становището си омбудсманът поставя акцент върху доходите на възрастните хора и необходимостта размерът на пенсионните плащания да бъде съобразен не само с възможностите на бюджета, но и с реалните разходи за живот.

Делчева подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но предупреждава, че при определянето на пенсионните доходи трябва да се отчитат инфлацията, поскъпването на стоките и услугите, както и икономическите ефекти от присъединяването на България към еврозоната.

Според нея трябва да бъде обсъдена възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не остава под официално определената за страната линия на бедност, за да се избегне рискът от социално изключване на значителна част от възрастните хора.

Притеснения за децата с увреждания и семействата

Сериозен проблем според омбудсмана остава подкрепата за децата с увреждания. Тя посочва, че липсата на механизъм за ежегодна актуализация на помощите води до намаляване на реалната им стойност на фона на увеличаващите се разходи за лечение, рехабилитация, лекарства и специализирани услуги.

Делчева обръща внимание и на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, което остава без промяна. По думите ѝ това поставя въпроса дали размерът му е адекватен спрямо нарастващите разходи за живот.

Сред посочените проблеми е и еднократната помощ за ученици, която остава 300 лв. – размер, непроменян от 2021 г. Според омбудсмана увеличението на цените на учебните материали, облеклото и подготовката за учебната година намалява ефективността на тази мярка като подкрепа за семействата.

Предупреждение за по-висока осигурителна тежест

В становището си Велислава Делчева изразява притеснения и относно увеличаването на осигурителната тежест, ако то не бъде съпроводено с ръст на доходите.

По отношение на предвиденото въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители тя посочва, че подобна промяна може да бъде подкрепена само при наличие на ясен, нормативно регламентиран и финансово обезпечен компенсаторен механизъм.

Въпросителни около детската болница

Омбудсманът обръща внимание и на липсата на заложени средства за изграждането на Национална детска болница в държавния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза.

Според нея отсъствието на финансиране до 2028 г. създава риск проектът отново да бъде забавен.

„Планирането на 0 евро за следващите три години създава риск проектът отново да спре, след като свършат наличните 47 млн. евро за проектиране. Необходими са средства и за съпътстващата инфраструктура“, посочва общественият защитник.

Призив за баланс между финансова дисциплина и социална защита

В заключение Велислава Делчева призовава депутатите при обсъждането и приемането на бюджетите за 2026 г. да гарантират, че фискалната политика няма да бъде за сметка на социалната защита.

Според нея ограничаването на разходите и подобряването на ефективността на публичните средства трябва да вървят ръка за ръка със защита на хората, които са най-зависими от държавната подкрепа.