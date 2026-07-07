България

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

Велислава Делчева настоява за оценка на социалните ефекти от финансовата рамка и предупреждава за риск за пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 10:19
Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената
Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

О мбудсманът Велислава Делчева настоява социалната защита на най-уязвимите групи да бъде основен приоритет при обсъждането на бюджета за 2026 г. В становище до Народното събрание тя предупреждава, че заложените финансови решения могат да окажат пряко влияние върху стандарта на живот на пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания.

Омбудсманът призова НС за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите

Документът е внесен по повод проектите на Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. В него общественият защитник призовава приемането на финансовата рамка да бъде съпроводено с широк обществен дебат и задълбочена оценка на социалните последици.

Риск от ограничаване на социалната подкрепа

Според омбудсмана усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и подобряване на контрола върху социалните плащания са необходими, но не трябва да водят до затрудняване на достъпа до помощ за хората, които действително имат право на нея.

„Следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които отговарят на законовите условия за нейното получаване“, посочва Велислава Делчева.

Пенсиите и цените – сред основните притеснения

В становището си омбудсманът поставя акцент върху доходите на възрастните хора и необходимостта размерът на пенсионните плащания да бъде съобразен не само с възможностите на бюджета, но и с реалните разходи за живот.

Делчева подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но предупреждава, че при определянето на пенсионните доходи трябва да се отчитат инфлацията, поскъпването на стоките и услугите, както и икономическите ефекти от присъединяването на България към еврозоната.

Според нея трябва да бъде обсъдена възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не остава под официално определената за страната линия на бедност, за да се избегне рискът от социално изключване на значителна част от възрастните хора.

Притеснения за децата с увреждания и семействата

Сериозен проблем според омбудсмана остава подкрепата за децата с увреждания. Тя посочва, че липсата на механизъм за ежегодна актуализация на помощите води до намаляване на реалната им стойност на фона на увеличаващите се разходи за лечение, рехабилитация, лекарства и специализирани услуги.

Делчева обръща внимание и на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, което остава без промяна. По думите ѝ това поставя въпроса дали размерът му е адекватен спрямо нарастващите разходи за живот.

Сред посочените проблеми е и еднократната помощ за ученици, която остава 300 лв. – размер, непроменян от 2021 г. Според омбудсмана увеличението на цените на учебните материали, облеклото и подготовката за учебната година намалява ефективността на тази мярка като подкрепа за семействата.

Предупреждение за по-висока осигурителна тежест

В становището си Велислава Делчева изразява притеснения и относно увеличаването на осигурителната тежест, ако то не бъде съпроводено с ръст на доходите.

По отношение на предвиденото въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители тя посочва, че подобна промяна може да бъде подкрепена само при наличие на ясен, нормативно регламентиран и финансово обезпечен компенсаторен механизъм.

Въпросителни около детската болница

Омбудсманът обръща внимание и на липсата на заложени средства за изграждането на Национална детска болница в държавния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза.

Според нея отсъствието на финансиране до 2028 г. създава риск проектът отново да бъде забавен.

„Планирането на 0 евро за следващите три години създава риск проектът отново да спре, след като свършат наличните 47 млн. евро за проектиране. Необходими са средства и за съпътстващата инфраструктура“, посочва общественият защитник.

Призив за баланс между финансова дисциплина и социална защита

В заключение Велислава Делчева призовава депутатите при обсъждането и приемането на бюджетите за 2026 г. да гарантират, че фискалната политика няма да бъде за сметка на социалната защита.

Според нея ограничаването на разходите и подобряването на ефективността на публичните средства трябва да вървят ръка за ръка със защита на хората, които са най-зависими от държавната подкрепа.

Редактор: Василена Василева
Източник: Омбудсман на Р България/Пресцентър    
Омбудсман Бюджет 2026 Социална защита Уязвими групи Пенсии Деца с увреждания Велислава Делчева Линия на бедност Национална детска болница Осигурителна тежест
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Майка позволи на 5-годишния си син да си направи пластична операция, ето защо

Майка позволи на 5-годишния си син да си направи пластична операция, ето защо

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Има ли полза от почистващите двигателя горива? Според Chevron – да

Има ли полза от почистващите двигателя горива? Според Chevron – да

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>СУ избира ректор за периода до ноември 2027 г.</p>

Софийският университет избира ректор за периода до ноември 2027 г.

България Преди 27 минути

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет

,

В деня на срещата на НАТО: Масиран удар с над 430 украински дрона срещу Русия

Свят Преди 29 минути

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е спряла безпрецедентна вълна от безпилотни апарати. Атаката съвпада с началото на срещата на върха на НАТО в Анкара, където се очаква нова помощ от 70 млрд. евро за Киев

<p>Съдбовен ден за Марин Льо Пен: Ще загуби ли последния си шанс за Елисейския дворец?</p>

Решение на френски съд ще определи дали Марин Льо Пен ще може да се кандидатира за президент

Свят Преди 57 минути

Апелативният съд в Париж ще реши дали забраната ѝ да заема изборни длъжности остава в сила и ще я лиши от възможността да се кандидатира

Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

България Преди 1 час

Размяната на реплики бързо прераснала в остър конфликт

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

България Преди 1 час

Лекарският асистент Джелил Еюбов и шофьорът Боян Спасов реагираха светкавично при рисково раждане пред АГ комплекса в Русе. Те освободиха задушаващото се бебе от увитата пъпна връв, а днес майката и новороденото са в отлично състояние

<p>Китай изстреля стратегическа ракета от ядрена подводница, Азия настръхна</p>

Китай изстреля балистична ракета от ядрена подводница, Австралия и Япония изразиха тревога

Свят Преди 1 час

Пекин нарече теста рутинен, но съюзниците на САЩ предупредиха за опасна ескалация на военното напрежение в Тихия океан.

Историческа визита: Макрон пристигна в Сирия за първи път след падането на Асад

Историческа визита: Макрон пристигна в Сирия за първи път след падането на Асад

Свят Преди 1 час

Френският президент е първият лидер на голяма западна държава, който посещава Дамаск след смяната на властта. Очаква се да подкрепи политическия преход и възстановяването на страната

Стърчащите уши не са само естетичен проблем: Какво представлява отопластиката?

Стърчащите уши не са само естетичен проблем: Какво представлява отопластиката?

Любопитно Преди 1 час

Процедурата се извършва най-често при стърчащи уши, асиметрия и други деформации

Осми ден без следа: Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия

Осми ден без следа: Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия

България Преди 2 часа

Полицията включи допълнителни сили, а акцията вече обхваща няколко области

Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно

Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно

Свят Преди 2 часа

Болници и жизненоважни обекти получават електрозахранване с приоритет, но милиони жители продължават да са без електричество на фона на дългогодишната енергийна криза

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

Коя е света Неделя и защо я почитаме на 7 юли: История, традиции и именници

Любопитно Преди 3 часа

Тя е родена в семейство на християни в град Никомидия (днес Измит), Мала Азия

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Любопитно Преди 3 часа

„Червените дяволи“ разгромиха един от домакините с 4:1, но след последния съдийски сигнал всички говореха за безпрецедентното решение на ФИФА

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Свят Преди 3 часа

Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение в района на Ормузкия проток

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Свят Преди 3 часа

Държавните и правителствените ръководители на 32-те страни членки на Алианса се срещат в турската столица при безпрецедентни мерки за сигурност

<p>5-те здравословни тайни на Лионел Меси</p>

5-те здравословни тайни на Лионел Меси: диета, сън и навици според науката

Свят Преди 3 часа

Футболистът Лионел Меси дължи дълголетието си на терена на строг режим, включващ отказ от захар и газирано, средиземноморска диета, чай мате вместо кола, до 11 часа сън дневно и силна семейна подкрепа, която му помага да се справя със стреса

Хората под 50 години стареят по-бързо от предишните поколения

Хората под 50 години стареят по-бързо от предишните поколения

Любопитно Преди 3 часа

Хората, родени между 1965 и 1974 г., показват по-висока биологична възраст – износване, протичащо в тялото на клетъчно и молекулярно ниво – в сравнение с родените между 1950 и 1954 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Роби към Пламена: Ще показваме смешни снимки на децата си, благодаря ти, че нямаш филтър

Edna.bg

Света Неделя – покровителката на непоколебимата вяра: Кои празнуват на 7 юли?

Edna.bg

Кристиано изравни антирекорд на световните първенства

Gong.bg

"Прогнозите на звездите": Дяков: България не трябва да се примирява, по-малки страни от нас се представят достойно на Мондиал 2026

Gong.bg

Слънчево време и летни температури във вторник

Nova.bg

Съдът решава съдбата на Марин Льо Пен: Ще се промени ли битката за Елисейския дворец

Nova.bg