Свят

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Ударът по рафинерията, която се намира дълбоко в Русия, в Сибир, е един от най-далечните

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 19:33
Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия
Източник: AP/БТА

Н ай-голямата руска петролна рафинерия, тази в град Омск, спря работа днес след украинска атака с дронове, предаде "Ройтерс".

Ударът по рафинерията, която се намира дълбоко в Русия, в Сибир, е един от най-далечните от началото на войната през 2022 година.

Спирането на дейността на рафинерията ще изостри недостига на гориво в цялата страна.

Криза с бензина в Русия? Най-голямата рафинерия в Москва спира за месеци

"Съоръженията на Омския нефтопреработвателен завод понесоха щети в резултат от нападението. Няма пострадали служители на завода“, обяви днес Анатолий Серишев, наместник на президента Владимир Путин в Сибирския федерален окръг.

"В момента се извършва оценка на щетите и компетентни служби са организирали възстановителни работи“, каза Серишев, без да уточнява как е била засегната дейността на рафинерията.

Според източниците на "Ройтерс" инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която формира 38% от производствения капацитет на рафинерията, се е възпламенила.

Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

Омската рафинерия е спряла да продава бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса днес, сочат борсовите данни.

Друг блок за първична дестилация - БПД-11, също е спрян. Той формира 37% от капацитета на рафинерията.

Рафинерията в Омск разполага с два по-малки блика за първична преработка - БПД-7 и БПД-8. На теория те могат просто да бъдат пуснати, отбелязва "Ройтерс".

Междувременно украинската армия обяви, че в рамките на последните два дни е атакувала с дронове 12 танкера от руския "сенчест флот", които доставят гориво на Крим.

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия ударена от Украйна

Днес от украинските въоръжени сили обявиха, че са поразили 8 танкера, всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона, в Азовско море. По-късно през деня са нанесени удари по още два танкера. А вчера бяха ударени други два.

Москва съобщи, че двама души са загинали в контролираните от Русия украински територии след удари от Украйна, предаде ТАСС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иво Тасев    
Война в Украйна Атака с дронове Рафинерия Омск
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Унгарската телевизия спря новините: Извинете, че ви лъжем!

Унгарската телевизия спря новините: Извинете, че ви лъжем!

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести и сделки в Турция покрай срещата на НАТО

Арести и сделки в Турция покрай срещата на НАТО

Свят Преди 22 минути

Арестувани са близо 180 души, сред които има академици, журналисти и природозащитници

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

България Преди 2 часа

На място работят три екипа на пожарната

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

България Преди 4 часа

Майката на загиналия Николай Златков съобщи, че целта на фондацията е да подпомогне провеждането на външно разследване

,

Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор

Любопитно Преди 4 часа

Дивна и Златка Димитрова тестват женската си интуиция в “Звездния рунд”

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Свят Преди 4 часа

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ ще се кандидатира отново

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Свят Преди 4 часа

Съдът отхвърли исковете за нарушено лично пространство на принц Хари и още шест известни личности срещу издателя на „Дейли Мейл“ поради липса на доказателства. Новината съвпадна със завръщането на херцога в Лондон за благотворителни каузи

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

България Преди 4 часа

След катастрофата той избягал от местопроизшествието

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Свят Преди 5 часа

Гръцките власти разследват случая, а съдебномедицинска експертиза трябва да установи причината за смъртта на младата жена.

,

Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Любопитно Преди 5 часа

Федерален съд отхвърли обвиненията на поетеса от Флорида, че Тейлър Суифт е откраднала фрази за албума си от 2024 година. Според съдията ищцата не е доказала съществено сходство, но въпреки окончателното решение тя планира обжалване

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Парите ни Преди 5 часа

Измамници се представят за Световната организация за интелектуална собственост и искат плащания

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Свят Преди 5 часа

По предварителна информация няма пострадали

<p>Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди на Мондиал 2026</p>

Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Свят Преди 5 часа

39-годишният Меси се стреми към нова световна титла, а Салах и Египет искат да напишат история

Петър Витанов

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

България Преди 5 часа

Предложенията предвиждат изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на район „Чужбина“ и двоен контрол върху софтуера от страна на МВР и Министерството на дигиталната трансформация

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Парите ни Преди 5 часа

Европейският парламент одобри по-ясни правила за обезщетения, ръчен багаж и помощ при проблемен полет

<p>Льо Пен е виновна, но победи в съда</p>

Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

Свят Преди 5 часа

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност

Обявите за работа намаляват през юни

Обявите за работа намаляват през юни

Парите ни Преди 5 часа

Летният спад е обичаен, но тази година понижението е по-осезаемо спрямо миналата

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Edna.bg

Усмивката, която не остарява: Антон Радичев празнува рожден ден

Edna.bg

ЦСКА 1948 завърши лагера с успех

Gong.bg

Коко Гоф продължава похода си на Уимбълдън с обрат срещу Пегула

Gong.bg

Как се начислява новата митническа такса за онлайн поръчки от държави извън ЕС

Nova.bg

Пожар в депо за отпадъци край Стара Загора

Nova.bg