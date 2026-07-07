Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Н ай-голямата руска петролна рафинерия, тази в град Омск, спря работа днес след украинска атака с дронове, предаде "Ройтерс".

Ударът по рафинерията, която се намира дълбоко в Русия, в Сибир, е един от най-далечните от началото на войната през 2022 година.

Спирането на дейността на рафинерията ще изостри недостига на гориво в цялата страна.

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"Съоръженията на Омския нефтопреработвателен завод понесоха щети в резултат от нападението. Няма пострадали служители на завода“, обяви днес Анатолий Серишев, наместник на президента Владимир Путин в Сибирския федерален окръг.

"В момента се извършва оценка на щетите и компетентни служби са организирали възстановителни работи“, каза Серишев, без да уточнява как е била засегната дейността на рафинерията.

Според източниците на "Ройтерс" инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която формира 38% от производствения капацитет на рафинерията, се е възпламенила.

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Омската рафинерия е спряла да продава бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса днес, сочат борсовите данни.

Друг блок за първична дестилация - БПД-11, също е спрян. Той формира 37% от капацитета на рафинерията.

Рафинерията в Омск разполага с два по-малки блика за първична преработка - БПД-7 и БПД-8. На теория те могат просто да бъдат пуснати, отбелязва "Ройтерс".

Междувременно украинската армия обяви, че в рамките на последните два дни е атакувала с дронове 12 танкера от руския "сенчест флот", които доставят гориво на Крим.

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Днес от украинските въоръжени сили обявиха, че са поразили 8 танкера, всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона, в Азовско море. По-късно през деня са нанесени удари по още два танкера. А вчера бяха ударени други два.

Москва съобщи, че двама души са загинали в контролираните от Русия украински територии след удари от Украйна, предаде ТАСС.