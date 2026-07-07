Арести и сделки в Турция покрай срещата на НАТО

Д вама турски журналисти, Кайхан Айхан и Хазар Дост са били арестувани в Истанбул в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, съобщи турската редакция на „Дойче веле“.

Кайхан Айхан, който е репортер в опозиционния вестник „Биргюн“, е бил задържан по обвинение в „разпространяване на информация, подвеждаща обществеността“, а за задържането на журналиста Хазар Дост, като основание е била посочена акция, в която той е участвал още през 2018 г.

Айхан лично е оповестил в профила си в социалните медии, че е бил задържан в дома си в Истанбул. Очаква се днес той да бъде изправен пред съда.

Голям протест в Истанбул след ареста на кмета Екрем Имамоглу

По информация на „Биргюн“ основания за обвинението са били репортажите и публикациите на Айхан, свързани с продължаващото дело срещу арестувания опозиционен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, което той следи още от първото му заседание.При разпита, от Айхан са поискани разяснения във връзка с негови публикации по делото.

В показанията си в полицията Кайхан Айхан е заявил, че като журналист с 15-годишен професионален опит единствената му цел е да осведомява обществеността и да защитава правото на хората на информация.

Другият журналист Хазар Дост е бил арестуван в Истанбул, докато той е пазарувал на зеленчуков магазин, а обосновката за това действие е била, че е участвал в протест през 2018 г. Днес той също се очаква да се изправи пред съд в Истанбул.

Опозиционният вестник „Джумхуриет“ информира, че във връзка с дейностите по подготовката за срещата на НАТО днес и утре, които управляващите окачествяват като „превантивни, за регулиране на обществената среда“, е наложена обща забрана на демонстрации и протести, извадени са студенти от общежитията и са арестувани близо 180 души, сред които има академици, журналисти и природозащитници.

Източник: EPA/БГНЕС

Полицията в Анкара задържа няколко протестиращи срещу срещата на върха на НАТО в турската столица, съобщи ДПА.

Агенцията се позовава на видеозапис от демонстрацията, публикуван от опозиционния вестник „Джумхуриет“.

На видеото се вижда как полицаи поставят белезници на протестиращи и ги теглят към полицейски автобус в близост до парка „Куртулуш“ в Анкара, на около седем километра от мястото на провеждане на срещата на върха.

Демонстранти скандираха „Махай се, НАТО, тази земя е наша!“ на турски.

Малка група от опозиционни депутати се опита да проведе шествие с транспаранти, а от кадрите се вижда, че полицията блокира шествието, преди да задържи някои от скандиращите.

Протестиращите в Турция се заклеха да продължат

В отговор на журналистически въпрос по повод ограничителните мерки на Турция генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта „значението на правото на демонстрации преди срещата на върха“.

В рамките на предприетите мерки за сигурност широк периметър около президентския дворец на Турция, където се провежда срещата на върха, беше отцепен и затворен движение днес, като в района има засилено полицейско присъствие.

В цялата столица Анкара бяха въведени строги мерки за сигурност, включиха се над 56 000 души от силите за сигурност, съобщи държавната телевизия ТРТ.

Мерките бяха засилени и по маршрутите към и от летище „Есенбога“ в Анкара.

До вторник вечерта не са планирани търговски полети, които да пристигат или да излитат оттам.

Разположените полицейски подразделения в цяла Анкара включват служители от отделите за борба с тероризма, разузнаването, полицията за борба с масови безредици и специалните операции.

Създадени са контролно-пропускателни пунктове, където се претърсват превозните средства, а шофьорите и пътниците преминават проверка на самоличността, предава „Халк ТВ“.

Днес лидерите на НАТО огласиха днес в Турция сделки за доставка на въоръжение на стойност десетки милиарди долари, с което показаха, че изпълняват настояването на САЩ европейските съюзници да отделят повече средства за отбрана преди срещата на върха с президента Доналд Тръмп, предаде „Ройтерс“.

Рюте обяви поредица от инициативи, като покани на сцената представители на държавите членки на алианса. На голям екран беше изписвана общата стойност на обявените сделки.

„Можем да постигнем повече, когато го правим заедно. И трябва да правим повече от това. Съюзниците в НАТО се присъединяват към нови многонационални инициативи за съвместно закупуване на военно оборудване. Това ще ни помогне да осигурим повече от необходимите способности в различни области“. каза Рюте.

Сделките, които до голяма степен бяха държани в тайна, за да се предизвика сензация на срещата на върха, включваха покупка от европейски държави на дронове за наблюдение от американската компания „Нортроп Груман“, както и покупка от НАТО на разузнавателни самолети от шведската компания СААБ.

САЩ също водят преговори с Германия и други държави за съвместно производство в Европа на ракети, за които има голямо търсене за отбраната на Украйна.

Тази стъпка бе предприета на фона на нарастващо безпокойство във Вашингтон относно способността на американските производители на оръжие да отговорят на търсенето, тъй като както войната срещу Иран, така и войната в Украйна намалиха запасите с оръжия на САЩ.

Рюте също така заяви, че съюзниците от НАТО ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите пет години в способности за противодействие на дронове.