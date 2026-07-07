България

Шофьорът на електрическото АТВ не помни инцидента? Ключова свидетелка също с пропуски в паметта

В съда стана ясно, че малко преди катастрофата обвиняемият е получил отказ да наеме АТВ от друга фирма заради съмнения, че не е бил в адекватно състояние

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 14:14
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С разпит на ключови свидетели продължи делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент от 14 август миналата година, при който с електрическо АТВ блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг.

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг тръгва по същество

По време на втория ден от съдебното следствие показания даде младата жена, която е пътувала заедно с Бургазлиев на електрическата машина в момента на катастрофата. Пред съда тя заяви, че не си спомня случилото се. По време на разпита майка ѝ се намеси с думите: „Не, не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето.“

В съдебната зала бяха разпитани и представители на фирми, които отдават под наем електрически АТВ-та в курорта.

Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

Адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков заяви, че малко преди фаталния инцидент Бургазлиев е направил опит да наеме превозно средство от друга компания, но е получил отказ.

„Няколко минути преди това, заедно със своята спътничка, е отишъл и е опитал да вземе АТВ, но му е било отказано, тъй като не е бил в адекватно състояние“, посочи Радков, цитиран от NOVA.

По думите му обвиняемият е бил познат на фирмите за отдаване под наем, като е имало и предишни случаи, в които е връщал машините в лошо състояние.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Различна версия представи собственикът на фирмата, от която Бургазлиев в крайна сметка е наел електрическото АТВ. Димитър Шомилов заяви, че служителят, който е извършил наемането, е преценил, че клиентът е бил в нормално състояние.

„Той си представя документа, работникът е преценил, че е в адекватно състояние и му е дал машината“, каза Шомилов.

Той допълни, че при наемането всеки клиент подписва декларация, че не е употребил алкохол или наркотични вещества.

Делото продължава със събиране на доказателства и разпит на свидетели, които трябва да изяснят всички обстоятелства около тежкия инцидент.

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Катастрофата стана на 14 август 2025 г. в курорта Слънчев бряг. Според обвинението Никола Бургазлиев е изгубил контрол над електрическо АТВ и е навлязъл на тротоар, където е блъснал петима пешеходци. При инцидента пострада цяло семейство, включително деца, като част от ранените получиха тежки травми.

Срещу Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие, а процесът продължава в Окръжния съд в Бургас.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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