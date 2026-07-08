Нова руска ракетна атака срещу Киев, има ранени

У краинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака рано тази сутрин, при която бяха ранени най-малко двама души, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от "Ройтерс".

В публикация в Telegram Кличко написа, че ударите в столицата са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър.

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Двама души са ранени, като единият се нуждае от болнично лечение.

Въздушната тревога е продължила около час.

Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети

При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Осем от тях са били хоспитализирани.

Южна Корея междувременно обяви, че ще ще предостави на Украйна пакет за подкрепа на стойност 100 милиона долара, който не включва смъртоносни оръжия.

Високопоставен южнокорейски официален представител обяви това в Анкара, където южнокорейският президент И Дже-мьон участва в срещата на върха на НАТО.

Среднощна руска атака срещу Киев, има жертви и десетки ранени

Войната продължава вече повече от четири години

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г., след месеци на струпване на войски по границата. Оттогава Киев и редица украински градове многократно стават обект на масирани ракетни и дронови атаки, насочени срещу енергийна, транспортна и гражданска инфраструктура.

Въпреки продължаващите международни усилия за намиране на дипломатическо решение, бойните действия не стихват. През последните месеци Русия засили въздушните удари срещу украински градове, а Украйна от своя страна увеличи атаките с дронове срещу военни и логистични цели на руска територия.

Междувременно западните съюзници продължават да оказват финансова и военна подкрепа на Киев. Южна Корея, която досега избягва да предоставя смъртоносни оръжия на Украйна, остава сред държавите, подпомагащи страната с хуманитарна, финансова и друга несмъртоносна помощ. Новият пакет на стойност 100 млн. долара беше обявен по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.