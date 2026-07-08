Тайната на дълголетието: Гръцкият остров, където хората забравят да остареят и да умрат

П реди повече от 500 години един православен свещеник пристига на остров Икария, заинтригуван от слуховете за необичайното дълголетие на местните жители. Той прекарва шест месеца в изследване на ежедневието им, опитвайки се да разгадае тайната зад техния забележително дълъг живот.

Днес Икария е официално призната за една от петте „сини зони“ на планетата – региони, в които хората масово доживяват до дълбока старост в отлично здраве. Но този егейски рай е много повече от просто здравна дестинация. Островът притежава богата история, преплетена с гръцката митология и наследството на римляни, османци и византийци. Най-добрият начин да го изживеете е като местните: забавете темпото, отделете време и оставете вечния дух на мястото да ви води.

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Как да стигнете и да се придвижвате?

До този скрит остров се стига най-лесно от Атина. Можете да изберете вътрешен полет, но по-романтичният и препоръчителен маршрут е с ферибот – пътуването отнема около 8 часа.

Икария е малка – с население от едва 9000 души и площ от 250 кв. км. Тъй като теренът е изключително скалист и пресечен от планинската верига Атерас, наемането на малка кола (за предпочитане автоматик) е задължително. Тук няма големи магистрали, а само тесни маршрути през планински проходи. Любопитен факт е, че местните мотоциклетисти масово избягват носенето на каски, сякаш правилата за движение тук не важат.

От рибарското селище до античните кули

Столицата Агиос Кирикос е възникнала преди 300 години като рибарско пристанище, а днес е идеален център за първите дни от престоя ви. Градът очарова с бели къщи със сини прозорци, а белгийският архитект Йожен Дюпре е проектирал две от най-важните сгради: митрополитската църква „Свети Кирик и Жулиета“ с нейния отличителен син купол и неокласическата сграда на Археологическия музей.

На североизток се намират останките на Дракано – древно елинистично укрепление от IV в. пр.н.е. Неговата кръгла кула се извисява на 50-метрова скала, откриваща спираща дъха гледка към островите Фурни и Самос.

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Безсмъртната вода и лечебните извори

Поколения наред са пътували до Икария заради лечебната сила на термалните ѝ води. Седалището на баните е в градчето Терма. Освен официалните Общински бани, истинското скрито съкровище е малка пещера вдясно от плажа, където можете да се насладите на гореща термална баня директно в морската вода.

Още по-впечатляващи са изворите на Лефкада на юг. Водата там е радонова и извира от ръба на скала, оцветявайки морската флора в наситено червено и зелено. Наблизо се намира и естественият извор Атанато Неро („Безсмъртна вода“). Легендата разказва, че той дарява дълголетие, но има и страничен ефект: всеки, който пие от него, се влюбва безнадеждно в Икария и никога не иска да си тръгне.

По стъпките на митовете: Икар и Артемида

Митологията оживява на крайбрежието на Ваони, където се намира Амфитеатърът на Икар. В древността Омир описва острова с имената Ихтиоеса (богат на риба) и Анемоеса (ветровит). Днешното име Икария идва директно от мита за Икар – синът на Дедал, който пада в тези води, след като восъкът на крилата му се разтапя от слънцето. Според преданията, амфитеатърът е издигнат точно на мястото, където Херакъл открива безжизненото тяло на младежа.

На северозапад, близо до курорта Арменистис, се намира плажът Нас. Точно там, където река Халарис се влива в морето, през VIII в. пр.н.е. е процъфтявало най-важното светилище на острова – Храмът на Артемида Таврополос. Разходката нагоре по устието на реката ще ви отведе и до красивия водопад Халарис.

Архитектурно бижу е и параклисът „Свети Теоктист“ – малък храм, скрит дълбоко в скална пещера под огромни камъни, който е сред най-фотографираните места на острова.

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Вълшебният еликсир: Виното, което успокоява

Островът е прочут с древното си вино pramnios oenos. Омир споменава в поемите си вълшебния коктейл кикеон – смес от това силно вино, настъргано козе сирене, ечемичено брашно и мед, която се е използвала с медицински цели. Лечебните свойства на напитката са хвалени и от бащата на медицината Хипократ.

Днес тази древна методология е жива във винарната Afianes Wines, където виното отлежава в глинени съдове (амфори), заровени в земята. На острова се отглеждат два уникални сорта грозде: Фокиано (за червено вино) и местният автохтонен сорт Беглери, чиито древни лозя по чудо оцеляват след филоксерата в началото на XX век.

Скалните скулптури на вятъра и древната столица

В другия край на острова се намира местността Метеорите (да не се бърка с манастирите в Централна Гърция). Това е природен шедьовър от скали, изваяни от морската сол и ветровете. В най-ниската част се издига фарът „Каво Папас“, построен в края на XIX век.

Пътуването завършва в Евдилос – древната столица на острова, изградена във формата на амфитеатър. На 10 минути от нея се намира античният град Камос (някогашният Ойоне) – най-плодородната земя на острова, където можете да разгледате руините на най-стария акропол и византийски Одеон.

Какво да опитате от местната кухня?