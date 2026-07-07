Бюджет 2026 влиза в НС: Ресорната комисия стартира обсъждането на план-сметката

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К лючов ден за финансовата политика на страната. Бюджетът на България за 2026 г. влиза за разглеждане в ресорната парламентарна комисия, където депутатите ще обсъдят основната финансова рамка на държавата, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

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Проектът, внесен от Министерския съвет, предвижда сериозни промени в приходната и разходната част на държавата, като сред основните акценти са по-висок дефицит, нов държавен дълг и увеличение на някои плащания и такси.

Дефицит от 5,7% и нов държавен дълг

Заложеният дефицит в бюджета за 2026 г. е 5,7% от брутния вътрешен продукт, което се равнява на около 7,2 млрд. евро.

За покриване на финансовата рамка държавата планира ново дългово финансиране. Очаква се общият държавен дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

Правителството мотивира параметрите с необходимостта от финансиране на основни държавни политики и изпълнение на заложените разходи, докато критиците на бюджета поставят въпроса за устойчивостта на увеличаващия се дефицит.

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По-висок максимален осигурителен доход

Сред мерките за увеличаване на приходите е предвидено увеличение на максималния осигурителен доход. Той се планира да достигне 2300 евро.

Промяната ще засегне най-вече хората с по-високи доходи, за които ще се увеличи размерът на осигурителните вноски.

Предвижда се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии.

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По-скъпи винетки и по-висок акциз върху цигарите

В проекта е заложено и увеличение на цената на винетките с 30%. Това е една от мерките за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

Предвижда се и поредно увеличение на акциза върху тютюневите изделия, което ще се отрази върху цените на цигарите.

Минимална заплата от 620 евро

Във финансовата рамка е заложена минимална работна заплата в размер на 620 евро.

Размерът ѝ е част от политиките за увеличение на доходите, но същевременно работодателски организации традиционно предупреждават за възможни ефекти върху разходите на бизнеса, особено за малките и средните предприятия.

Кога влиза в сила бюджетът

След обсъждането в ресорната комисия проектът трябва да премине през гласуване в Народното събрание. Ако бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август.

До окончателното му приемане обаче се очакват дебати между управляващи и опозиция за размера на разходите, приходните мерки и начина, по който държавата ще финансира заложения дефицит.