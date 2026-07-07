ВАС отмени решение на Министерския съвет за избора на европейски прокурор

В ърховният административен съд (ВАС) отмени решение на служебното правителство от 9 април 2026 г., с което се отменя решение на Министерския съвет от 21 януари тази година за одобряване на кандидатури за европейски прокурор от Република България. Това съобщиха от ВАС на сайта си. Административното дело беше образувано пред ВАС по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата.

Върховните съдии приемат, че актът на Министерския съвет е незаконосъобразен на две основания. Едното е некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентност. А второто е липса на кумулативно предвидени материалноправни предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание по чл. 99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, посочват от ВАС.

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Върховните магистрати приемат, че допуснатото нарушение на материалния закон и несъответствието с целта му, обуславят отмяната на акта.

Решението на магистратите по делото подлежи да обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Припомняме, че служебният кабинет на Андрей Гюров отмени Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото това решение на служебното правителство е открита новата процедура по избор и в него са описани сроковете и критериите, според които тя трябва да се проведе.

През юни министърът на правосъдието Николай Найденов посочи в писмен отговор на депутатски въпрос, че не могат да бъдат спазени инструктивните срокове за избор на нов европейски прокурор от България, описани в Решение № 267 от 9 април 2026 г. на Министерския съвет, с което на министъра на правосъдието е възложено да организира процедура по подбор на кандидати.

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Срещу това решение са подадени жалби от номинираните в рамките на предходната процедура кандидати за длъжността. До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи.