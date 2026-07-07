Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

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Б ългария няма да заплаща за капацитет по договора с турската компания „Боташ“ през следващите 15 месеца, а ще плаща единствено за реално използвания капацитет при доставки на природен газ. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Срещата на върха на НАТО в Анкара.

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Изявлението му идва ден след като, след срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, държавните компании „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за временно замразяване на договора между двете дружества.

„В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. Ще го прави единствено, ако доставя газ през него. В това време договорът ще бъде оптимизиран на основание на подписания протокол“, заяви премиерът.

Замразиха за 15 месеца на договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

По думите му постигнатото споразумение ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, без това да натовари държавните финанси.

„Най-важното е, че този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос“, подчерта Радев.

Той посочи, че през следващите 15 месеца България ще работи за по-ефективното използване на газовата инфраструктура и ще се стреми да се утвърди като активен търговец на природен газ.

„С тези 15 месеца ние ще имаме сериозна работа, така че България да се позиционира като търговец на газ“, каза министър-председателят.

България дължи 360 млн. долара по договора

Радев потвърди, че страната има натрупани задължения към турската компания, тъй като плащания по договора не са извършвани от юли 2024 г.

„Дължим 360 милиона долара. Но с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и сме си отговорили как изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси“, заяви той.

По думите му постигнатата договореност ще позволи дългът да бъде уреден, без това да се отрази негативно върху държавния бюджет.

„Нищо друго не е обещавано“

Премиерът категорично отхвърли появилите се твърдения, че замразяването на договора е свързано с поемане на други ангажименти към Турция.

„Този протокол и отношенията в газовата сфера нямат нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок „Хан Тервел“ или с какъвто и да е друг проект“, заяви Радев.

В отговор на въпрос дали Анкара е поставила условия за постигането на споразумението той беше категоричен:

„Абсолютно нищо друго не е обещавано.“

„Договорът не беше използван и беше превърнат в политическа тема“

Министър-председателят коментира още, че през последните години договорът с „Боташ“ не е бил използван и оптимизиран, а е бил превърнат в инструмент за политически атаки.

„Политиците не използваха този договор, не го развиваха, нито го оптимизираха, а го саботираха. Нека сега намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството“, каза той.

Според Радев постигнатото споразумение е резултат от добрите отношения между България и Турция и от взаимното доверие между двете страни.

„Това е резултат от взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините“, заяви той по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

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Премиерът допълни, че София и Анкара имат общ интерес да развиват сътрудничеството си в областта на енергетиката, транспорта, дигиталната свързаност и зелената енергия, но подчерта, че тези теми не са били част от подписания протокол.

„И Турция, и България, и целият регион на Югоизточна Европа имат интерес да засилваме сътрудничеството си. Но това по никакъв начин не е обект на този протокол“, заяви Радев.

Какво предвижда споразумението

Подписаният между „Булгаргаз“ и „Боташ“ протокол предвижда временно замразяване на договора за срок от 15 месеца. През този период България няма да заплаща такси за резервиран, но неизползван капацитет, а само за реално доставените количества природен газ. Според правителството това ще намали разходите на страната и ще даде възможност за предоговаряне и оптимизиране на дългосрочните условия по договора.