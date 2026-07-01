МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

П равителството одобри проект на закон за държавния бюджет и очаквам сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. Това каза по време на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет.

По време на обсъждането на проектите на бюджетите на държавното обществено осигуряван, на държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса се ангажирах пред социалните партньори да дам повече информация относно разходите за издръжка и капиталовите разходи, които предизвикаха особен интерес и породиха редица предположения, допълни Донев.

Разходите за издръжка нарастват спрямо 2025 г. с повече от 1,34 млрд. евро, каза още той.

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Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП, предаде NOVA .

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Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.

Припомняме, че опозицията в Народното събрание, както и редица икономисти, отправиха критики към план-сметката на държавата, след като бюджетът беше представен от министъра на финансите Гълъб Донев.