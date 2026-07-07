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България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 22:21
България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари
Източник: БГНЕС

М инистерството на финансите пласира днес дълг на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА след днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента.

Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителния закон за бюджета с до 3,8 млрд. евро през 2026 година.

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Набраният дълг с три емисии облигации, обясни Донев, като падежите им са съответно през 2032 година, 2038 година и 2042 година.

„Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството нa финансите на международните пазари“, каза Донев.

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Доходността са приходите, които получават инвеститорите от покупката на облигациите. Колкото по-висока е доходността, толкова по-големи са разходите за обслужване на дълга от държавата длъжник.

Вицепремиерът заяви, че до края на годината е вероятно да има още едно излизане на международните пазари, тъй като все още не набран дългът, необходим за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и за покриване на дефицита в бюджета.

Припомняме, че в момента държавата работи съобразно удължителния закон за бюджета от 2025 г. 

Днес, след 9-часово заседание депутатите в Бюджетната комисия приеха на първо чете Закона на държавния бюджет за 2026 г., който предстои да бъде гласуван. Това стана с с 14 гласа "за", 9 гласа "против" и нито един глас "въздържал се".

Той предвижда дефицит от 5,7%, при икономически растеж от 2,6% и инфлация от 4,3%, както и увеличение на тавана на новия дълг до 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Така се очаква държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1% от БВП на България.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Леков    
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