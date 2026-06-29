„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

В Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са проведени сериозни дискусии относно подкрепата за Бюджет 2026 в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), заявява председателят на организацията Кирил Домусчиев във публикация във Facebook.

Публикуваме цялата позиция на КРИБ без редакторска намеса:

"В КРИБ имаше сериозни дискусии дали да подкрепим Бюджет 2026 в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината. От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело. Все пак, премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са стъпки в правилната посока. Ето защо, КРИБ ще постави на днешното заседание на НСТС следните точки като основа за получаване на подкрепата ни за Бюджет 2026:

Да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход, заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровки. Да се индексират само заплатите под максималния таван, а на служителите с нетна заплата под 1000 евро – тя да се индексира с допълнителни 3%. Очевидно колегите от синдикатите не са си свършили работата в доминирания от тях обществен сектор и са допуснали директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички заплати на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути. Премиерът и Министърът на финансите да изискат всяко министерство да представя по три разрешителни режими на година, които да минат на мълчаливо съгласие. За всеки непредставен режим, Министърът на финансите да реже по 10% от издръжката на съответното ведомство. Да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година. Правителството ежеседмично показва шокиращи директорски заплати на дружества, затънали в дългове и загуби. Някои като Топлофикация София дори вече заплашват устойчивостта на цели системи. Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!!! Всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г. Да не се допуска и сключване на колективни трудови договори с автоматизми в бюджетния сектор, тъй като средствата идват от данъкоплатците, които не са страна по такива договори. Да се ускори съставянето на управленската програма на правителството като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност. Да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на 2/3 от средното за ОИСР през 2028 г. България е държава с 35 години модерна пазарна икономика в историята си и в демографска криза – не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки 2-ма работещи в частния сектор ще издържат 1 чиновник, 3-ма пенсионери и 1 неработещ. Математиката не излиза.

От КРИБ продължаваме да сме притеснени от високите нива на инфлация, тъй като всеки бюджетен дефицит в условията на пълна заетост в икономиката ще повиши още повече инфлацията, без значение каква е текущата конюнктура в горивата, храните или услугите. Инфлацията може да бъде намалена под 2% само и единствено чрез изпълнение на бюджет с излишък и смятаме, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.

Дано да бъдем чути и нашите предложения – приети."