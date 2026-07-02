България

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Мъжът има много криминални прояви, сред които общо 12 отказа за тест за наркотици

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 21:01
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"
Източник: Thinkstock/Guliver

П олицията задържа мъж, опитал се да избяга от патрул на автомагистрала „Тракия“ с чужд автомобил, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). По случая се води разследване. 

Патрул на магистралата виждат шофьор без колан, със затъмнени стъкла, който се движи неадекватно. Той е бил последвал с патрулен автомобил, който му сигнализира да спре, и той отбива.

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Докато полицаите стигнат до автомобила, за да проверят шофьора, той тръгва рязко, за да избегне проверката. Полицията тръгва след него, а по време на преследването шофьорът е изпреварил тир през аварийната лента на магистралата. Преди разклона за село Лозен полицията успява да го задържи без инциденти. 

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Мъжът има много криминални прояви, сред които общо 12 отказа за тест за наркотици, като в този случай също е отказал. През 2017 г. и 2023 г. книжката му е била отнемана. Има регистрация и за грабеж.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
полицейска гонка СДВР автомагистрала Тракия
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