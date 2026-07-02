МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Н яма превишения на нормите за качество на въздуха в София след пожара на площадката за отпадъци въпреки миризмите в ж.к. „Люлин“, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Във връзка с пожара, възникнал на площадка за третиране на отпадъци, вследствие на който в редица райони на София се усеща силна миризма на изгоряла пластмаса, РИОСВ – София прави следното уточнение:

„Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух. Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели.

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Между 9:00 и 12:00 ч. е отчетено временно повишение на концентрацията на бензен. Това не означава превишаване на нормата, тъй като за бензена нормативът се определя като средногодишна стойност, а измерванията показват моментна концентрация към конкретния час. Данните сочат, че впоследствие стойностите са започнали да намаляват, като към 16:00 ч. измерената концентрация в пунктовете на Изпълнителната агенция по околна среда е от 0,00 в „Павлово“ до 1,23 µg/m³ в „Младост“.

Не са отчетени превишения на показателите озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂), серен диоксид (SO₂) и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) съгласно действащите нормативни изисквания. Отчетените концентрации във всички автоматични измервателни станции остават под установените норми“.

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РИОСВ – София ще продължи да следи обстановката в реално време, която се променя динамично. Експертите на инспекцията поддържат постоянен контрол върху данните от автоматичните измервателни станции. При установяване на данни за влошено качество на атмосферния въздух или превишения на нормите обществеността ще бъде своевременно информирана, посочват от МОСВ.