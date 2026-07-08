Технологии

Dacia бележи страйк с най-луксозното си и функционално предложение

Striker заздравява присъствието си в С-сегмента с многофункционално комби, предлагащо излъчването и високата позиция на седене на SUV, удобството на комби и пътното поведение на седан

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

8 юли 2026, 08:08
Dacia бележи страйк с най-луксозното си и функционално предложение
Източник: CarMarket.bg

К акто бе обявено през март, Dacia разширява присъствието си в С-сегмента със Striker. И не, това не е поредният SUV, макар погледнат отпред да прилича на такъв. Striker обединява качествата на три различни типа каросерии, въвеждайки може би най-атрактивния си до момента модел, който определя като многофункционално комби. То трябва да помогне на марката да достигне до 33% дял от продажбите именно в най-конкурентния сегмент в Европа, а именно С-сегмента.

Дори самото име на модела е много силно, идва от термина „страйк“, който се използва в боулинга при поваляне на всички кегли в коридора с един удар. С него Dacia дава заявка за точно попадение в момент, който е от особено значение и за марката, и за цялата автомобилна индустрия на континента. Става въпрос за все по-масираното навлизане на китайските марки в Европа, на което трябва да се отговори със също толкова силни продукти. И без съмнение Striker е точно такъв.

Източник: CarMarket.bg

Прави го по различен от установените правила начин: съчетавайки пътното поведение на седан, интериорното пространство на комби и мощния дизайн на SUV. Екстериорният дизайн на Striker се отличава с хоризонтални линии, типични за седаните и комбитата, с вертикалните контури, характерния за SUV-дизайна.

Най-видимата нова характеристика отпред и отзад е новият Т-образен светлинен подпис, както и приличащите на скъпоценни камъни квадратни детайли в радиаторната решетка, обграждащи голямото лого на Dacia. Въздухозаборникът в предната броня е доста голям, но за мен особено силен е хоризонтално разположеният преден капак с много мощни перпендикулярни ръбове в него.

Източник: CarMarket.bg

Отзад Т-образните стопове са свързани по между си със светеща лайстна и спойлер над петата врата. Самата тя е новост, защото за пръв път в гамата на Dacia е електрическа. Скосената линия на покрива е нещо, което също виждаме за пръв път от марката. Под издутите колесни арки (изработени от материала Starkle) са монтирани джанти с размер до 19 цола (опция). D-колоната също е много атрактивна, оформяща Х-образна фрома, препратка към логото на марката.

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Автомобилът е дълъг 4,62 м, подобно на комби от С-сегмента. В същото време предлага пътен просвет, характерен за С-SUV (200 мм за 4х4 версията и 190 мм за 2WD), а височината от само 1,53 мм – под средната от 1,6 м в С-SUV сегмента.

Седем са наличните цветове, като два са нови за модела.

Източник: CarMarket.bg

Голямата гордост: багажникът с обем 600 литра. Тук има още една интересна характеристика. Подът е разделен на три части, които може да застават вертикално, като така се оформят три отделения за сортиране на различни товари, за да не се лашкат напред-назад в багажника. Същите три части имат двойно покритие, така че като се обърнат с водонепромокаемата си част нагоре, да може да се слага мокро ски оборудване без притеснения. В тази връзка ще кажа, че моделът предлага и много атрактивни нови аксесоари (исван допълнителните две YouClip), като сакове, одеяло, кош за кучета и др.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът е другата фокусна точка, защото и тук дизайнерите са поработили доста. Арматурното табло е оформено на два хоризонтални слоя, които придават визуална ширина на колата. Стандартно тя предлага 10,1-инчов сензорен дисплей, но далеч по-интересно е приборното табло. Реално то не е скрито зад дисплей, а информацията се проектира директно върху пластмасовото табло. Изглежда интересно и иновативно, като от Dacia казват, че е защитено срещу слънчеви отблясъци, за да е видима информацията във всеки момент.

Материалите са друга характеристика, която трябва да се отбележи. По-приятни и меки на допир, включително по таблото, седалките и вратите. Няма как да пропусна панорамния покрив с отваряема предна секция. Първоначално дизайнерите са предвиждали само шибедах, но в последствие са увеличили размера му до 1,2 метра, което допринася за коефициента на челно въздушно съпротивление от 0,29.

Източник: CarMarket.bg

Skoda до сега бе известна с вградената във вратичката на резервоара стъргалка за лед. Но Dacia са й намерили много по-подходящо място: в страничната част на арматурното табло, така че при отваряне на предната дясна врата тя става видима, сваля се лесно, почиства се стъклото и се връща на мястото й.

В областта на задвижването всичко е ясно, макар тук да има нещо, което лично мен ме изненада. В основата е двугоривния 3-цилиндров двигател със 140 к.с., който се предлага с ръчна или автоматична кутия. Версията Hybrid 155 е позната от гамата на Dacia. Говорим за самозареждащ се хибрид с 1,8-литров атмосферен двигател. Накрая е версията Hybrid 150, която предлага задвижване на четирите колела с 6-степенна автоматична кутия. Тук е изненадата, защото при Duster и Bigster този двигател е двугоривен, но тук нямаме заводски монтирана газова уредба. Уточнението бе, че и без нея е постигнато целевото ниво на емисиите СО2, затова не са монтирали газ, но за българския пазар последният факт е особено важен.

Автор: Пламен Георгиев
Dacia Striker Дачия Страйкър
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