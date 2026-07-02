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Зеленски заплаши Русия с разплата

Украйна не разполага с достатъчно ракети за своите установки за противовъздушна отбрана

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 21:33
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У краинският президент Володимир Зеленски се зарече днес страната му да отговори на масираната руска атака срещу столицата Киев през изминалата нощ, предаде "Франс прес".

"Русия нанася удари по цивилни цели само, за да принуди Украйна да се откаже от държавността си, да вбие клин между гражданското общество и военните. На това разчитаха през цялата война. Това няма да се случи", каза Зеленски. Той добави, че Украйна със сигурност ще отвърне на ударите.

''Русия ще получи отговор за днешния удар по Киев – това е сигурно'', категоричен бе украинският президент.

Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

След това, по време на посещение в Дарницки район в Киев, където бяха убити 11 души, Зеленски, цитиран от "Укринформ", призова за ускоряване на доставките на средства за противовъздушна отбрана.

Украйна не разполага с достатъчно ракети за своите установки за противовъздушна отбрана "Пейтриът", подчерта той.

Зеленски добави, че се надява да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров, от своя страна, призова 40 държави партньори да доставят ракети "Пейтриът" този месец. 

Броят на хората, убити при атаката срещу Киев, междувременно се увеличи до 22. Сто души са били ранени, предаде "Укринформ", като се позова на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

В публикация във Фейсбук на украинската Държавна служба за извънредни ситуации се отбелязва, че при атаката са били нанесени щети във всички райони на Киев.

Сред поразените обекти са 23 учебни заведения, обявиха властите в украинската столица.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) обяви, че е бил унищожен негов склад с хуманитарна помощ.

Украинската полиция съобщи, цитирана от "Укринформ", че нейни служители са намерили в Оболонски район отломки от руска крилата ракета Х-69 с касетъчна бойна глава.

Кремъл: Натискът срещу Украйна ще продължи

Това бе най-масираната руска атака срещу Киев от началото на войната преди повече от четири години, поясни кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си. 

Министерството на отбраната на Руската федерация каза в изявление, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната, отбелязва "Асошиейтед прес".

Лекар е бил убит, а медицинска сестра - ранена, при руски удар по медицинско заведение в южния украински град Херсон, предаде още "Укринформ", като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин.

В съседната Запорожка област, трима души са били ранени при атака срещу административния център град Запорожие, съобщи в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. 

Трима човека, включително едно дете, са пострадали при удар по бензиностанция в североизточната Харковска област.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Станоев    
Война в Украйна Руска атака Киев
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