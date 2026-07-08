Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

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Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ

Н апрежението между САЩ и Иран отново се изостри, след като американските въоръжени сили нанесоха нова серия удари по ирански военни цели. Операцията беше извършена само часове след атаката срещу три търговски кораба в Ормузкия проток, съобщава "Асошиейтед прес".

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Според американски представители цел на ударите са били военни обекти, системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура. Вашингтон определя операцията като ответна мярка след нападенията срещу търговски плавателни съдове в един от най-важните морски маршрути в света.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (CENTCOM) посочи, че действията са предприети, за да бъдат „наложени тежки последствия“ за атаките срещу търговски кораби с цивилни екипажи в международни води.

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По информация на американски официални представители са поразени ирански системи за брегово наблюдение, комплекси за противовъздушна отбрана, ракети „земя – въздух“, площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове, както и пристанищни съоръжения. Според тях операцията може да продължи още няколко часа.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в района на остров Кешм и в пристанищния град Бандар Абас.

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Заплаха за крехкото примирие

Новата размяна на удари поставя под сериозен въпрос временното споразумение за прекратяване на военните действия между Вашингтон и Техеран. Според Асошиейтед прес ескалацията допълнително усложнява преговорите за пълното възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, ограничаването на иранската ядрена програма и постигането на трайно прекратяване на конфликта, започнал на 28 февруари.

Ормузкият проток е сред най-стратегическите морски коридори в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение в района предизвиква опасения за прекъсване на доставките и сътресения на световните енергийни пазари.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

Техеран: САЩ нарушават договореностите

От Иран осъдиха американските удари. Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви, че действията на Вашингтон нарушават първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство, подписан в Исламабад.

По думите му през последните три седмици Съединените щати многократно са нарушавали договорените условия, което според Техеран подкопава усилията за деескалация на конфликта.

Ескалацията се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Настоящата ескалация идва само дни след предишна размяна на удари между двете страни и съвпада с участието на президента Доналд Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция – обстоятелство, което допълнително засилва международното внимание към развитието на кризата.