Свят

Пазете се от „перфектните“ хора: Ето как психопатите ви манипулират

Специалист обяснява защо най-опасните личности често не изглеждат заплашително, а напротив - могат да бъдат харизматични.

8 юли 2026, 06:45
Пазете се от „перфектните“ хора: Ето как психопатите ви манипулират
Източник: iStock/Getty Images

П сихопатите не винаги изглеждат като персонажи от холивудски филми или серийни убийци. Според специалисти те по-често разчитат на чар, увереност и умение да манипулират, което ги прави опасни по друг начин.

Заради образите, създадени от Холивуд, и ужасяващите криминални заглавия думата „психопат“ често предизвиква представи за местопрестъпления, жестоки убийци и безизразни лица.

Всеки, който познава името Патрик Бейтман от филма „Американски психар“, вероятно има представа как изглежда един психопат според популярната култура.

Но водещ експерт по темата обяснява пред The Post, че хората с психопатични черти по-често са въоръжени с чар, което ги превръща в различен вид опасност.

„Хората обикновено приемат, че всички хора с психопатия са склонни към насилие“, заяви пред изданието Леан Тен Бринке, доцент по психология в Университета на Британска Колумбия, Оканаган, и автор на книгата „Poisonous People“ („Отровни хора“).

Бринке отбелязва, че макар психопатията наистина да е рисков фактор за насилствено поведение, самото насилие не е определяща характеристика на състоянието.

„Когато ограничаваме представата си за психопатията само до насилствени престъпници, пренебрегваме манипулативното, безчувственото, импулсивното и антисоциалното поведение, което също може да причини сериозни вреди в отношенията ни“, казва тя.

Според Бринке, за разлика от популярните представи, повечето психопати не носят ножове, те носят харизма.

„Психопатите са чаровни, уверени и социално умели“, обясни тя в свое скорошно видео в TikTok.

За да прикрие липсата на истинска емоционална ангажираност, човек с психопатични черти развива специфичен набор от умения, използвайки лъжи, повърхностен чар и манипулация, за да се представи като идеален партньор, лидер или кандидат за определена позиция.

Това може да обясни и резултатите от скорошно изследване, според което психопатите се представят изненадващо добре в приложенията за запознанства.

Психопатията, заедно със садизма, нарцисизма и макиавелизма, е част от т.нар. „Тъмна тетрада“, група от личностни характеристики, които специалистите свързват с негативни поведенчески модели.

Макар всяка от тези черти да има свои специфики, всички те споделят качества като безчувственост и склонност към манипулация.

Бринке обяснява пред The Post, че психопатията се проявява чрез повтарящи се модели на поведение, които се запазват във времето и в различни ситуации.

„Всеки може понякога да излъже или да постъпи егоистично, но хората с психопатични личности правят това постоянно, без разкаяние, без поемане на отговорност и без опит да се променят. Следете модела на поведение“, съветва тя.

Експертът подчертава, че оценката и диагностицирането на психични разстройства трябва да бъдат оставени на квалифицирани специалисти, но съществуват някои предупредителни знаци, за които хората могат да следят.

„Наблюдавайте как се държат, когато вашите цели, нужди или благополучие влизат в конфликт с това, което те искат. Опитват ли се да ви манипулират, да ви заблуждават, да ви карат да се съмнявате в собственото си възприятие, да прехвърлят вината и да спечелят на всяка цена?“, пита тя.

Бринке допълва, че психопатите често нарушават правила, не само закони, но и правила на работното място, неписани социални норми и лични граници в отношенията.

  • Необичайното спокойствие също може да е сигнал

Плашещото спокойствие в напрегнати ситуации също може да бъде причина за внимание.

Според Бринке емоционалната невъзмутимост при обективно тревожни или опасни обстоятелства е един от най-ясните биологични показатели, свързвани с психопатията.

Докато повечето хора показват признаци на стрес чрез промени в гласа, изпотяване и ускорен пулс, хората с психопатични черти не изпитват същата вътрешна тревожна реакция.

В резултат на това проводимостта на кожата и сърдечният ритъм при тях не се променят в същата степен при страх или наказание, което ги прави по-трудни за стряскане.

Друг възможен биологичен признак е разширяването на зениците, или липсата му, при гледане на силно емоционални или тревожни изображения.

Междувременно склонността към чести и краткотрайни сексуални връзки, която често се свързва с психопатията, може да се обясни с еволюционния произход на тази личностова стратегия като „алтернативен начин на живот“.

„Докато повечето хора си сътрудничат, честни са, проявяват щедрост и инвестират време и енергия в дългосрочни отношения, хората с психопатични черти избират обратния подход. Те следват т.нар. „бърза житейска стратегия“, която е по-рискова, ориентирана към непосредствени награди и краткосрочни връзки“, обяснява Тен Бринке.

Тя посочва, че ефективността на тази стратегия се крие именно в нейната рядкост и допълва:

„Ако тя стане прекалено разпространена, хората ще станат по-подозрителни и по-трудни за измама.“

Добрата новина е, че клиничните нива на психопатични черти са сравнително редки.

Бринке изчислява, че едва около 1% от общото население има психопатични личностни характеристики на клинично ниво.

Въпреки това психопатията съществува в спектър.

„Както при други личностни характеристики, които познаваме добре, например екстровертност или отвореност към новото, всеки човек се намира някъде между много ниско и много високо ниво, а много хора са някъде по средата“, казва тя.

„Само хората в крайния висок диапазон биха били определени като притежаващи клинични нива на психопатия“, посочва тя.

Експертът подчертава, че дори хора с повишени, но неклинични нива на психопатични черти могат да причинят значителна вреда на околните.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да разпознаем „отровна“ личност

За да се установи дали даден човек може да има токсично поведение, Бринке препоръчва т.нар. „проверка на стенограмата“.

„Игнорирайте как сте се чувствали по време на разговора и се съсредоточете върху реалните думи, твърдения и обещания. Ако имате запис или стенограма от срещата, още по-добре. Може да се изненадате колко неясни, неточни или безсмислени са били твърденията им, въпреки че сте напуснали срещата с усещането, че сте били впечатлени“, казва тя.

Ако тази проверка покаже подобно разминаване между усещането и реалните факти, има голяма вероятност да сте били повлияни от повърхностния чар на токсичен човек.

Тен Бринке отбелязва също, че има сила в групата, хората в екип често са по-добри в разпознаването на измама, отколкото отделният човек сам.

„Разчитането на помощта на други хора често може да бъде важен инструмент за идентифициране и справяне с отношенията с „отровни хора“, заключава тя.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да се предпазим от токсични хора

Предпазването от токсични хора е процес, насочен към защита на личното емоционално и психическо благосъстояние от индивиди, чието поведение системно причинява негативни емоции, стрес и изтощение. Терминът „токсичен човек“ не е клинична диагноза, а популярно описание на личности, които чрез своите действия създават вредна и нездравословна среда за околните. Поведението им често е мотивирано от техни собствени вътрешни проблеми, но оказва разрушително влияние върху хората, с които общуват.

Разпознаването на токсичното поведение е първата стъпка към защитата. Характерните черти включват постоянна критика, склонност към манипулация, драматизиране на ситуации, изиграване на ролята на жертва и липса на емпатия. Такива хора често не зачитат личните граници, проявяват завист, контролират и се опитват да вменят чувство за вина. Те могат да използват тактики като „газлайтинг“ – форма на психологическа манипулация, при която жертвата е принудена да се съмнява в собствените си възприятия и разум. Дългосрочното излагане на подобно поведение води до понижена самооценка, хроничен стрес, тревожност и дори депресия.

Основна стратегия за предпазване е поставянето на ясни и твърди граници. Това означава да се определи какво поведение е приемливо и какво не, и да се комуникира това открито. Границите могат да включват ограничаване на времето, прекарано с токсичния индивид, отказ от участие в негативни разговори или избягване на теми, които водят до конфликт. Важно е границите да се отстояват последователно, дори ако това предизвика негативна реакция.

В случаите, когато поставянето на граници е неефективно, може да се наложи намаляване на контакта или пълното му прекратяване. Макар и трудно, особено когато става въпрос за близки роднини или колеги, това решение често е необходимо за съхраняване на психичното здраве. Успоредно с това е от съществено значение да се полага грижа за себе си. Това включва изграждане на подкрепяща социална среда от позитивни и здравословни взаимоотношения, посвещаване на време на хобита и дейности, които носят удовлетворение, и при необходимост търсене на професионална подкрепа от психолог или терапевт. Фокусирането върху собственото благополучие е ключов елемент в неутрализирането на вредното въздействие на токсичните взаимоотношения.

Източник: nypost    
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