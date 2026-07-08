България

Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

Огънят е локализиран, а мобилната станция на РИОСВ не отчита опасни стойности на замърсители

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 08:44
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П ожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница е овладян, а към момента няма опасност за жителите на близките населени места. Това съобщиха от Община Стара Загора.

По информация на местната администрация няма пострадали, а в селата Ракитница и Богомилово не се наблюдава задимяване.

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

Добрата новина идва и от първите данни на мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), която беше разположена в района на пожара. Измерванията не показват завишени или опасни концентрации на замърсители във въздуха.

„Първите резултати ясно показват, че към момента няма замърсяване на въздуха“, заяви във видеообръщение заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев. По думите му мобилната станция ще остане в района поне 72 часа, за да продължи непрекъснатият мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Гасенето продължи и през нощта

В потушаването на пожара участват 16 пожарникари от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, подпомогнати от екипи от Чирпан. На място работят три противопожарни автомобила, водоноски на Община Стара Загора, специализирана техника и тежка механизация на оператора на депото.

Според заместник-кмета силният вятър е затруднил овладяването на огъня и е допринесъл за разпространението му. Благодарение на бързата реакция на пожарните екипи и запръстяването с големи количества земна маса ситуацията е поставена под контрол.

„Към момента пожарът е локализиран“, посочи Танев и благодари на всички институции, участвали в овладяването на инцидента.

Въпреки това окончателното потушаване на огнището ще отнеме време. Причината е голямата дълбочина на депото, което налага продължително запръстяване с тежка техника. Екипите ще останат на място през цялата нощ и ще реагират при евентуално повторно разпалване.

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, старши комисар Стоян Колев, също подчерта, че спецификата на терена прави гасителните действия особено сложни.

Причините за пожара се изясняват

Сигналът за пожара е подаден в 16:40 часа. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на Регионалния център за управление на отпадъците и бързо е обхванал голяма площ.

Причините за инцидента все още се разследват. Компетентните институции проверяват всички възможни версии, включително дали пожарът не е предизвикан от неправилно изхвърлени батерии или други отпадъци, които могат да се самозапалят. Засега няма официално потвърдена причина за възникването му.

Мониторингът продължава

От Община Стара Загора уверяват, че качеството на въздуха ще бъде наблюдавано денонощно през следващите дни. Ако бъдат отчетени промени в показателите, информацията ще бъде своевременно оповестена от компетентните институции.

Властите призовават гражданите да следят официалните съобщения, като към момента няма основания за притеснение за населението в района.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
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