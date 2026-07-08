Заплаха от „Супер Ел Ниньо“: Учените вещаят безпрецедентни климатични аномалии по света

У чените от месеци наблюдават отблизо тропическата зона на Тихия океан в очакване на мощен климатичен феномен. Последните компютърни модели обаче сочат, че предстоящият „Супер Ел Ниньо“ може да счупи всички исторически рекорди по интензивност от 1950 г. насам, носейки потенциално катастрофални екстремни метеорологични явления в глобален мащаб, пише CNN.

Синоптиците предупреждават, че "Ел Ниньо" ще се засили рязко през следващите няколко месеца и ще достигне своя пик в края на есента и началото на зимата. Прогнозите сочат, че явлението ще влезе в най-високата категория на интензивност.

В научните среди то вече неофициално се нарича „Супер Ел Ниньо“. Само шепа подобни събития са достигали такива нива през последните десетилетия, като най-новото от тях беше регистрирано през периода 2015–2016 г. Новите данни обаче плашат учените с мащаба си. „Прогнозите на някои модели са практически безпрецедентни“, коментира Майкъл Типет, атмосферен учен от Колумбийския университет.

Какво представлява "Ел Ниньо" и защо е опасен?

Ел Ниньо е периодичен климатичен цикъл, характеризиращ се с необичайно високи температури на повърхностните океански води в екваториалната част на Тихия океан. Тези промени оказват домино ефект върху времето по цялата планета. По време на този феномен огромни количества топлина се пренасят от океана в атмосферата, което повишава средните глобални температури и драстично увеличава риска от природни бедствия.

We knew this Super #ElNiño would be intense. But it could end up being even worse than anticipated. Andrew Freedman @afreedma has the details.#Asiahttps://t.co/26ThFcudQe — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) July 7, 2026

Новите симулации показват много по-голяма вероятност за световни климатични сътресения в сравнение с по-ранните прогнози. Очаква се "Ел Ниньо" да предизвика опустошителни наводнения в едни региони на света и тежки суши, съпроводени с екстремни горещи вълни, в други.

Заплаха за реколтата и глобален алармен сигнал

Освен метеорологични бедствия, феноменът застрашава сериозно и селското стопанство. Исторически погледнато, Ел Ниньо свива добивите на ориз в Индия и други части на Азия, което неминуемо води до скок в цените на храните и инфлация в световен мащаб.

Световната метеорологична организация (СМО) към ООН вече призова правителствата по света да започнат незабавна подготовка за последиците. Агенцията мобилизира хуманитарните структури на ООН за реакция при евентуални извънредни ситуации.

„Консенсусът сред учените категорично се измества към очакване за изключително силно събитие. Всеки месец оценките се покачват и в момента шансовете да станем свидетели на рекордно мощен Ел Ниньо са изключително големи“, отбелязва климатологът Зик Хаусфадър.

Прогнозите се подкрепят и от случващото се в момента. Температурите на водата в наблюдаваните зони на Тихия океан вече достигат рекордни стойности за сезона, тъй като горещи водни маси се придвижват от запад на изток.

Големият „неизвестен“ фактор: Глобалното затопляне

В това уравнение обаче има един огромен непредвидим фактор – климатичните промени, причинени от човешката дейност. Човечеството никога досега не се е сблъсквало с Ел Ниньо от такъв калибър в момент, когато планетата вече е рекордно гореща. Повърхността на световния океан в момента е в безпрецедентно топла фаза, а глобалните температури на въздуха вървят към поредната най-гореща година в историята.

Учените спорят дали тези фонови горещини ще смекчат или ще засилят обичайните ефекти на Ел Ниньо. Предишният феномен през 2023–2024 г. беше по-слаб и не прояви някои от типичните си климатични модели, но експертите напомнят, че няма два напълно еднакви Ел Ниньо. Настоящият обаче се очертава много по-мощен и агресивен.

Генералният секретар на СМО Селесте Сауло предупреди, че рязкото засилване на явлението ще увеличи драстично риска от горещи вълни както на сушата, такъв и в моретата. Въпреки че пикът на Ел Ниньо се очаква през зимата в Северното полукълбо, СМО прогнозира необичайно високи температури в световен мащаб още през следващите месеци.