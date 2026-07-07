След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

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Ш ест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион в Хаинбоазки проход, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента, предаде NOVA.

Водачът на тира, избягал след катастрофата на "Хаинбоаз", остава в ареста

До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлявал тежкотоварен камион, преминал в насрещното платно и ударил лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея.

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

След това шофьорът избягал от местопроизшествието, но бил заловен и оставен под постоянен арест.

Делото премина по съкратената процедура.