След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

Ш ест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион в Хаинбоазки проход, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента, предаде NOVA.
Водачът на тира, избягал след катастрофата на "Хаинбоаз", остава в ареста
До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлявал тежкотоварен камион, преминал в насрещното платно и ударил лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея.
9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката
След това шофьорът избягал от местопроизшествието, но бил заловен и оставен под постоянен арест.
Делото премина по съкратената процедура.