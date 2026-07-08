Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ

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Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

К онфликтът между САЩ и Иран навлезе в нова опасна фаза. След последната серия американски въздушни удари по ирански военни цели Техеран отправи остро предупреждение, че ще последва „разгромяващ отговор“, а Кувейт и Бахрейн съобщиха за ракетни атаки срещу тяхна територия.

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

Върховното съвместно военно командване на Иран – Централният щаб „Хатам ал Анбия“, определи американските удари в Южен Иран като „явна агресия“ и заяви, че иранските въоръжени сили ще отговорят решително.

В официално изявление командването подчерта, че Иран няма да допусне външна намеса в управлението на Ормузкия проток – един от най-важните морски коридори за световната търговия с петрол. От Техеран настояват, че единственият безопасен маршрут за преминаване на търговски кораби и петролни танкери през протока е този, определен от иранските власти.

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

Ракети над Кувейт и Бахрейн

Междувременно Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били активирани за прехващане на ракети след американските удари срещу Иран. Почти по същото време Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетна атака.

Засега няма информация за жертви или материални щети в нито една от двете държави.

Това не е първият случай, в който Кувейт и Бахрейн се оказват въвлечени в напрежението между Вашингтон и Техеран. И двете страни вече бяха засегнати от предишни размени на удари, които поставиха под сериозно изпитание постигнатото временно споразумение за прекратяване на военните действия.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

Нов удар по Иран и петролния износ

Ескалацията започна, след като американските въоръжени сили нанесоха нова серия удари по ирански военни обекти и инфраструктура. Успоредно с това Вашингтон отмени лиценза, който позволяваше на Иран да изнася петрол.

Според американските власти действията са предприети, след като три петролни танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток – стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

Техеран: „Ерата на тормоза приключи“

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ, че многократно нарушават меморандума за разбирателство между двете страни.

Според него нарушенията включват американските въздушни удари, възстановяването на ограниченията върху иранския петролен износ, заплахите за нови военни действия, оспорването на иранските мерки за контрол в Ормузкия проток, както и продължаващите израелски операции в Ливан.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи. Ние не се предаваме“, заяви Галибаф в публикация в социалната мрежа X.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е сред най-ключовите морски проходи в света. През него ежедневно преминава близо една пета от световния износ на петрол, което превръща всяка военна ескалация в района в потенциален риск за глобалните енергийни доставки и международната търговия.

Последните събития засилват опасенията, че крехкото примирие между Вашингтон и Техеран може окончателно да се разпадне, а напрежението в Близкия изток да прерасне в още по-мащабен регионален конфликт.