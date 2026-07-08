Полезни, но опасни: Как черешите могат да увредят черния дроб и кога действат като аспирин

Ч ерешите и вишните са изключително полезни за здравето, но при едно важно условие могат сериозно да навредят на организма. За това предупреди гастроентерологът д-р Сергей Вялов, който разкри какъв е скритият риск в любимите на всички летни плодове и как да ги консумираме правилно.
Д-р Вялов посочва, че здравословната дневна норма за консумация на череши и вишни е около 250 грама. В тези количества плодовете носят само ползи за тялото, тъй като са богати на множество разнообразни витамини и антиоксиданти.
Проблемът обаче е, че в разгара на сезона много хора често изяждат много по-големи количества – понякога близо до килограм наведнъж.
Лекарят обяснява, че при такова огромно количество организмът получава ударна доза фруктоза (плодова захар). Това води до рязко и тежко претоварване на черния дроб и задейства процеси, които стимулират натрупването на излишни мазнини в тялото, добавя специалистът.
Суперхраната, която лекува безсъние и болка
Ако се придържаме към препоръчаната от лекарите доза обаче, черешите и вишните се превръщат в истинско „лекарство“ от природата. Ето няколко малко известни и любопитни факта за тях:
- Естествен сънотворен агент: Черешите (и особено вишните) са сред много малкото естествени хранителни източници на мелатонин – хормона, който регулира съня. Шепа череши вечер може значително да подобри качеството на съня и да ви помогне да заспите по-бързо.
- Природен аспирин срещу мускулна треска: Червените плодове дължат наситения си цвят на мощни антиоксиданти, наречени антоцианини. Проучвания показват, че те имат силно противовъзпалително действие, сходно с това на ибупрофена. Затова сокът от вишни или порция череши са перфектни за спортисти след тежка тренировка, тъй като намаляват мускулните болки.
- Враг номер едно на подаграта: Страдащите от подагра добре знаят силата на черешите. Консумацията им помага за улесняване на извеждането на пикочната киселина от организма и може да намали риска от болезнени пристъпи с над 35%.
- Опасните костилки: Докато месестата част на плода е полезна, с костилките трябва да се внимава. Те съдържат съединението амигдалин, което при сдъвкване отделя силно токсичния цианид. Случайното поглъщане на една-две цели костилки не е опасно, тъй като те преминават непроменени през храносмилателния тракт, но съзнателното им трошене и ядене е изключително вредно.
За да извлечете максимума от сезона на черешите, експертите съветват да ги консумирате като междинно хранене през деня, а не като десерт веднага след обилно ядене, за да избегнете процесите на ферментация в стомаха.