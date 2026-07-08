Полезни, но опасни: Как черешите могат да увредят черния дроб и кога действат като аспирин

Ч ерешите и вишните са изключително полезни за здравето, но при едно важно условие могат сериозно да навредят на организма. За това предупреди гастроентерологът д-р Сергей Вялов, който разкри какъв е скритият риск в любимите на всички летни плодове и как да ги консумираме правилно.

Д-р Вялов посочва, че здравословната дневна норма за консумация на череши и вишни е около 250 грама. В тези количества плодовете носят само ползи за тялото, тъй като са богати на множество разнообразни витамини и антиоксиданти.

Проблемът обаче е, че в разгара на сезона много хора често изяждат много по-големи количества – понякога близо до килограм наведнъж.

Лекарят обяснява, че при такова огромно количество организмът получава ударна доза фруктоза (плодова захар). Това води до рязко и тежко претоварване на черния дроб и задейства процеси, които стимулират натрупването на излишни мазнини в тялото, добавя специалистът.

Суперхраната, която лекува безсъние и болка

Ако се придържаме към препоръчаната от лекарите доза обаче, черешите и вишните се превръщат в истинско „лекарство“ от природата. Ето няколко малко известни и любопитни факта за тях:

Естествен сънотворен агент: Черешите (и особено вишните) са сред много малкото естествени хранителни източници на мелатонин – хормона, който регулира съня. Шепа череши вечер може значително да подобри качеството на съня и да ви помогне да заспите по-бързо.

Черешите (и особено вишните) са сред много малкото естествени хранителни източници на мелатонин – хормона, който регулира съня. Шепа череши вечер може значително да подобри качеството на съня и да ви помогне да заспите по-бързо. Природен аспирин срещу мускулна треска: Червените плодове дължат наситения си цвят на мощни антиоксиданти, наречени антоцианини. Проучвания показват, че те имат силно противовъзпалително действие, сходно с това на ибупрофена. Затова сокът от вишни или порция череши са перфектни за спортисти след тежка тренировка, тъй като намаляват мускулните болки.

Червените плодове дължат наситения си цвят на мощни антиоксиданти, наречени антоцианини. Проучвания показват, че те имат силно противовъзпалително действие, сходно с това на ибупрофена. Затова сокът от вишни или порция череши са перфектни за спортисти след тежка тренировка, тъй като намаляват мускулните болки. Враг номер едно на подаграта: Страдащите от подагра добре знаят силата на черешите. Консумацията им помага за улесняване на извеждането на пикочната киселина от организма и може да намали риска от болезнени пристъпи с над 35%.

Страдащите от подагра добре знаят силата на черешите. Консумацията им помага за улесняване на извеждането на пикочната киселина от организма и може да намали риска от болезнени пристъпи с над 35%. Опасните костилки: Докато месестата част на плода е полезна, с костилките трябва да се внимава. Те съдържат съединението амигдалин, което при сдъвкване отделя силно токсичния цианид. Случайното поглъщане на една-две цели костилки не е опасно, тъй като те преминават непроменени през храносмилателния тракт, но съзнателното им трошене и ядене е изключително вредно.

За да извлечете максимума от сезона на черешите, експертите съветват да ги консумирате като междинно хранене през деня, а не като десерт веднага след обилно ядене, за да избегнете процесите на ферментация в стомаха.