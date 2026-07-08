България

До 34 градуса, но гръмотевици и градушки връхлитат България

Студен атмосферен фронт ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър в много райони на страната

8 юли 2026, 06:27
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В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В София максималните температури ще са около 27°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък в Северозападна България ще бъде слънчево. Над Източна България и южните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Източник: НИМХ

В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка, все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи в планините. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Източник: НИМХ
  • Идеи за активности според времето

В сряда сутринта слънчевото време ще е подходящо за:

  1. разходки на открито,
  2. кафе навън,
  3. пикник в парка или
  4. кратки веломаршрути.

Условията ще са добри и за леки преходи в природата, но планинските разходки е най-добре да приключат преди обяд, тъй като следобед се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра.

Следобедните часове са по-подходящи за активности на закрито:

  1. посещение на музей,
  2. галерия,
  3. кино,
  4. боулинг или
  5. уютно място за срещи с приятели.

При гръмотевични бури е добре да се избягват дълги преходи, открити пространства без укритие и активности в близост до високи дървета.

Четвъртък ще предложи по-спокойни условия за разходки в градска среда, кратки излети и леки спортни активности, като все пак в някои райони са възможни краткотрайни превалявания.

Най-подходящият ден за по-дълги разходки, планински маршрути, колоездене или еднодневни пътувания ще бъде петък, когато се очаква предимно слънчево време и по-малка вероятност за валежи.

  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща комплекс от мерки и практики, насочени към намаляване на негативните ефекти от екстремно високите температури върху човешкото здраве. Гореща вълна се дефинира като продължителен период, в който температурите значително надвишават средните климатични стойности за даден регион. Тези явления представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като могат да причинят състояния като топлинно изтощение и животозастрашаващ топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания (сърдечно-съдови, респираторни, диабет) и лицата, работещи на открито.

Основните стратегии за предпазване включват хидратация, търсене на прохлада и адаптиране на ежедневните дейности. Поддържането на добра хидратация е от първостепенно значение. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори преди появата на жажда. Необходимо е да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин или големи количества захар, тъй като те могат да допринесат за дехидратация на организма.

Избягването на директна слънчева светлина и високи температури е втората ключова мярка. Препоръчително е хората да останат на закрито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Търсенето на прохлада в климатизирани обществени сгради като библиотеки или търговски центрове е ефективна стратегия. В домашни условия охлаждането може да се постигне чрез използване на вентилатори и климатици, спускане на щори или завеси през деня и проветряване през по-хладните нощни часове. Вземането на хладни душове или вани също помага за регулиране на телесната температура.

Облеклото и физическата активност също трябва да бъдат съобразени с условията. Носенето на леки, широки дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, подпомага охлаждането на тялото. Защитата от слънцето чрез шапка с широка периферия и слънчеви очила е задължителна при излизане навън. Интензивните физически натоварвания трябва да се ограничат или да се извършват в по-хладните часове на деня, като рано сутрин или късно вечер.

От съществено значение е и разпознаването на симптомите на прегряване. Топлинното изтощение се характеризира с обилно потене, слабост, световъртеж, главоболие и гадене. Топлинният удар е по-тежко състояние и изисква незабавна медицинска помощ. Симптомите му включват:

  1. много висока телесна температура (над 40°C),
  2. гореща, суха и зачервена кожа,
  3. ускорен пулс,
  4. объркване и загуба на съзнание.

В контекста на глобалните климатични промени, които водят до по-чести и интензивни горещи вълни, превантивните мерки и обществената информираност стават все по-важни за опазването на човешкия живот.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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