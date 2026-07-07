България

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

На място работят три екипа на пожарната

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 19:01
Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора
Източник: БТА

П ожар гори в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Сигналът за инцидента е подаден в 16:40 часа. Огънят е засегнал голяма площ. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия се използват и водоноски на Община Стара Загора, както и специализирана техника на депото. Към момента няма опасност за близките населени места.

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При необходимост Регионалната инспекция по околната среда и водите има готовност да разположи подвижна станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

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Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с компетентните институции, посочват от пресцентъра

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Емил Димов    
пожар Стара Загора Ракитница
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