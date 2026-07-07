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Европейският парламент започна процедура за забрана на партията „Европа на суверенните нации“

С гласуването се възлага на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации да разследва формацията

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 23:18
Европейският парламент започна процедура за забрана на партията „Европа на суверенните нации“
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропейският парламент стартира процедура за проверка срещу партията „Европа на суверенните нации“, в която членуват „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и редица други крайнодесни политически сили от цяла Европа.

С гласуването се възлага на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) да разследва спазването на ценностите на ЕС от страна на „Европа на суверенните нации“. В края на процеса формацията може да бъде лишена от правото си да бъде политическа партия и да загуби финансирането си.

Решението беше одобрено с 414 гласа „за“, 224 „против“ и 18 „въздържал се“, съобщи „Евронюз“.

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Вотът беше таен, но според източници от Европейския парламент дясната политическа група „Европейски консерватори и реформисти“ и крайнодесните „Патриоти за Европа“ са гласували против решението. Всички останали групи са го подкрепили.

„Няма пари от данъкоплатците в ЕС за онези, които потъпкват основните ценности, върху които е основан Съюзът“, заяви след гласуването евродепутатът от Социалистическата група Алесандро Зан.

Евродепутати от Европейската народна партия използваха изявление за пресата, за да посочат поведение и коментари на членове на „Европа на суверенните нации“, които според тях не съответстват на ценностите на ЕС.

Например, някои представители на „Алтернатива за Германия“ са обвинени, че изразяват симпатии към нацистите, докато Тиери Боде от нидерландската партия „Форум за демокрация“ е изтъкнал необходимостта от масова „ремиграция“ в името на запазването на „бяла“ Европа.

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За предишен доклад е събрано досие с доказателства, сочещи несъответствие с ценностите на ЕС. Доказателствата включваха расистки транспаранти, поставени от чешката партия SPD, действие на българската партия „Възраждане“ за спиране на излъчването на филм със сцени на хомосексуалност, както и решение на германски съд, което счита политическата програма на АзГ за „противоречаща на човешкото достойнство и свободата на вероизповеданието“.

„Европа на суверенните нации“ критикува резултата от гласуването, като в прессъобщение твърди, че нейните членове „трябва да останат свободни да говорят открито за тревогите на хората, които представляват, без заплахата от административни процедури или финансови санкции, просто защото техните възгледи оспорват политическия консенсус“.

„Европа на суверенните нации“ беше основана през август 2024 г. от осем крайнодесни европейски партии, начело с АзГ, сред които са полската „Конфедерация“ и френската Reconquête. Последната, която се присъедини към нея, беше италианската партия „Национално бъдеще“, ръководена от бившия генерал Роберто Ваначи, бивш член на „Лига“.

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Партията е отделно юридическо лице от политическата група „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, която е сформирана от същите политически сили и понастоящем се състои от 27 евродепутати.

Политическите групи са фракции в Парламента, докато партиите са съюзи на национални партии на ниво ЕС, финансирани от европейския бюджет. Нито групата в Парламента, нито депутатите ще понесат каквито и да било последствия, ако „Европа на суверенните нации“ загуби статута си на европейска партия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Европейски парламент Европа на суверенните нации Крайнодесни партии
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