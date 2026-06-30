Пари

Икономисти оспорват проекта за държавен бюджет и планирания дефицит

Има ли възможност за по-нисък дефицит от планирания

30 юни 2026, 12:15
С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите
Коя държава е отделила най-голям бюджет за

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?
Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро
Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация
Накратко: Грешката за милиони - защо един имейл с нова банкова сметка може да ви фалира?

Накратко: Грешката за милиони - защо един имейл с нова банкова сметка може да ви фалира?
Горивата в България продължават да поскъпват

Горивата в България продължават да поскъпват
Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено

Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено
Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

О чакваното внасяне на държавния бюджет в Народното събрание засилва дебата около размера на планирания дефицит. Икономисти поставят под съмнение част от разчетите на правителството и смятат, че има възможност бюджетът да бъде балансиран с по-нисък дефицит. 

Кузман Илиев заяви в ефира на NOVA NEWS, че проблемът е много по-дълбок от самите числа.

Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов (ОБЗОР)

„От самото начало нямат ясна идеология, а това най-често се проявява в отношението към парите“, каза той. По думите му разликата между първоначално коментираните 7,5% дефицит, предложения вариант с 5,7% и прогнозата на Европейската комисия за малко над 4% поражда сериозни въпроси.

„Огромен диапазон е - между 7,5%, 5,7% и под 4%. Управлението просто е избрало по-високи числа за част от разходите“, посочи Илиев. 

Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит

Според Георги Ганев около бюджета традиционно има „огромни разногласия“, но процедурата по свръхдефицит може да бъде полезна, защото налага финансова дисциплина. Той отбеляза, че най-сериозните увеличения са именно в разходи, които са изцяло в ръцете на изпълнителната власт.

„Няма никаква причина разходите за издръжка през последните осем месеца на годината да нараснат с около 40% спрямо същия период на миналата година“, каза Ганев. По думите му именно от тези пера могат да бъдат спестени значителни средства. Ганев посочи, че единствената реална заявка за реформа в проекта на бюджета е намаляването на средствата за бонуси в администрацията. 

Според икономистите в проекта липсва достатъчно ясна дългосрочна визия за реформи и за ограничаване на дефицита в следващите години, а обществото очаква не само констатации за тежкото наследство, а конкретен план за овладяване на публичните финанси. 

Целия разговор вижте във видеото.

Източник: NOVA    
държавен бюджет бюджетен дефицит финансова дисциплина икономически реформи държавни разходи публични финанси Кузман Илиев Георги Ганев държавно управление фискална политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Спестяванията в банките растат, но това не означава, че всички домакинства забогатяват

Спестяванията в банките растат, но това не означава, че всички домакинства забогатяват

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Автомобилната индустрия се конкурира с AI за чипове памет – и губи

Автомобилната индустрия се конкурира с AI за чипове памет – и губи

carmarket.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 14 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 14 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 21 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

България Преди 22 минути

На автомобилите са нанесени материални щети

Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София

Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София

Любопитно Преди 24 минути

Когато Моцарт срещне електронната денс музика — световният феномен Чарлз Б ще превземе центъра на българската столица по покана на Соня Йончева, за да докаже, че класиката може да бъде музиката на новото поколение

<p>Премиерът: Държавата трябва да отвори вратата за частните инвеститори</p>

Румен Радев с нов план за икономиката: Частният капитал влиза в големите държавни проекти

Свят Преди 48 минути

Правителството подготвя закон за публично-частните партньорства с цел ускоряване на големите проекти

Вулканът Еребус в Антарктида

Там вали злато: Вулкан посипва Антарктида с благороден прах всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Лава. Пепел. Ужасяваща смърт. Всичко това са добре известни и очаквани продукти от един активен вулкан. Но един вулкан дълбоко в най-отдалечените, замръзнали кътчета на нашата планета марширува в малко по-различен ритъм

„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски

„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски

Свят Преди 1 час

Председателят на руската Дума отправи тежки нападки към украинския президент и направи исторически паралели.

<p>Храната вече изяжда 30% от доходите ни</p>

Малката потребителска кошница в България достигна 61,82 евро през юни

България Преди 1 час

КНСБ отчита ръст на цените с 0,5% на месечна база и 9% на годишна

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Свят Преди 1 час

Дроновете на Киев предизвикаха дълбока криза с горивата в Русия, Москва обмисля връщането на нискокачествен бензин; украински милионер е ранен при атентат в Монако

<p>Българчетата, загинали в Кипър, са били заключени над 3 часа в колата на баща си</p>

Заключени над 3 часа в адската жега: Нови подробности за българчета, издъхнали в автомобил в Кипър

Свят Преди 1 час

Полицията разследва обстоятелствата около смъртта на двете българчета, оставени в автомобил при високи температури

Ревността, която подлуди Джони Деп: Кара Делевин призна за аферата си с Амбър Хърд

Ревността, която подлуди Джони Деп: Кара Делевин призна за аферата си с Амбър Хърд

Любопитно Преди 1 час

Кара Делевин призна за тайна афера с Амбър Хърд по време на скандалния ѝ развод с Джони Деп. Моделът разкри още как Харви Уайнстийн я е заплашвал, че ще съсипе кариерата ѝ, ако признае, че харесва жени

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Любопитно Преди 2 часа

На фона на проливни дъждове, масово бягство на музиканти и провалена посещаемост на мащабния юбилеен панаир във Вашингтон, Доналд Тръмп обяви събитието за триумф, а студенти фермери приковаха вниманието с теле, кръстено на първата дама Мелания

.

Епична битка или сватбен кошмар в шестата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 2 часа

Зрителите избират между фантастичен екшън и романтична комедия, а вотът на сайта на кампанията може да им донесе награди

<p>Край на двойното етикетиране&nbsp;в България - всички цени ще бъдат в евро</p>

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

България Преди 2 часа

След преходния период магазините ще премахнат левовите етикети

Меган Маркъл и принц Хари

Хари отряза предложение на крал Чарлз: Ще доведе ли децата си в Англия

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки липсата на отговори относно сигурността в Обединеното кралство, принц Хари все още се надява да доведе двете си деца в родината си следващата седмица

<p>Черният 30 юни, който разплака България: 55 години от трагичната смърт на Гунди и Котков</p>

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

България Преди 2 часа

През лятото на 1971 г. българският футбол губи две от най-ярките си звезди в жестока катастрофа на път за Враца

,

Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

Любопитно Преди 2 часа

С хита „Choosin' Texas“ кънтри звездата детронира Тейлър Суифт и надмина рекорд от 1977 г. Лангли доминира в Топ 10 с три сингъла, а Оливия Родриго, Дрейк и Ариана Гранде също затвърждават позициите си в престижната класация на „Билборд“

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

България Преди 2 часа

Очевидци помогнаха животното да се върне обратно в морето

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Нора Караиванова с емоционални думи след загубата на любимия

Edna.bg

WWF пусна още 10 000 от застрашените есетрови риби в Дунав  

Edna.bg

Бивш селекционер на България попиля Нагелсман и отсече: Германия трябва да продължи с нов треньор

Gong.bg

Решено е: Кейн подписва нов договор с Байерн

Gong.bg

Демерджиев: Изяснява се дали двете дружества, които доставят мантинели, имат връзка с Бойко Борисов

Nova.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg