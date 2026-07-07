Свят

Тленните останки на Али Хаменей пристигнаха в Ирак

Иракската държавна телевизия излъчи пристигането на самолета

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 22:44
Тленните останки на Али Хаменей пристигнаха в Ирак
Източник: EPA/БГНЕС

Т ялото на върховния лидер на Иран Али Хаменей пристигна на международното летище в Наджаф, Ирак, съобщиха иракските държавни медии, в навечерието на погребалните шествия в светите градове на страната, където се намират най-почитаните от шиитските мюсюлмани светилища.

Иракската държавна телевизия излъчи пристигането на самолета на авиокомпанията Mahan Air, който достави ковчега на Хаменей на летището в Наджаф.

Иранският президент Масуд Пезешкиан и висши иракски длъжностни лица, сред които премиерът Али ал-Заиди, бяха на място, за да посрещнат тленните останки на покойния върховен лидер, който загина в първия ден на войната в Близкия изток.

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Днешното посрещане на тленните останки на аятолах Али Хаменей в Ирак е събитие с дълбок исторически и геополитически контекст, което илюстрира фундаменталната промяна в отношенията между Техеран и Багдад, дефинирани до 2003 г. от осемгодишната Ирано-иракска война (1980-1988 г.)

Погребението на бившия върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, се провежда под формата на мащабна шестдневна международна церемония, която ще завърши в четвъртък, 9 юли 2026 г. в родния му град Машхад.

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Хаменей беше убит на 86-годишна възраст на 28 февруари 2026 г. при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел. Официалните държавни поклонения бяха отложени с месеци поради последвалата война и започнаха в началото на юли след постигането на временно примирие.

Тялото първо бе изложено в най-големия религиозен комплекс в иранската столица Техеран – голямата джамия „Мосала“. В понеделник, 6 юли, милиони граждани се стекоха за мащабно 10-километрово шествие по централните улици на града.

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След това ковчегът бе транспортиран с хеликоптер в свещения за шиитите град Кум. Траурната служба се проведе в джамията „Джамкаран“.

В Ирак за тленните останки ще бъдат организирани отделни поклонения в свещените шиитски градове Кербала и Наджаф.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Али Хаменей погребение Иран Ирак
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