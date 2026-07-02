България

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Полиция и доброволци вече трети ден търсят 11-годишното момиче

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 22:42
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М айката на отвлечената 11-годишна Наталия от село Константиново - Тодорка Петрова, разказа пред NOVA: „Върза ме, ръце, крака, удари ме с дървото от креслото“.

По първоначална информация се предполага, че момичето е заедно с 40-годишен мъж – бивш приятел на майкаta. Жената разказва, че той е нахлул в дома им през нощта срещу понеделник. Полиция и доброволци вече трети ден издирват детето.

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

По думите ѝ след побоя мъжът е принудил детето да тръгне с него: „Каза, че ако не тръгне с него ще ме убие, ще убие майка му… и детето ме гушна: "Мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи". И тръгнаха и отвън заключиха вратата".

Майката допълни, че не е могла да реагира, тъй като е била вързана за стол. Малко по-късно роднина на семейството получил обаждане от детето.

„Към 5:15 пак звънна Наталка да пита: "Свако, спаси ли мама?’ и край… до там“, разказа жената.

Последните видеокамери, заснели движението на момичето и мъжа, са от около 3 часа през нощта в деня на нападението над майката. На кадрите се вижда, че двамата вървят на север – към изхода на селото.

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От полицията съобщават, че приоритет остава безопасното откриване на детето.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
издирване изчезнало дете ОДМВР Варна
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