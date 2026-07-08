България

ВСС решава дали временно да отстрани софийския градски прокурор Емилия Русинова

Прокурорската колегия ще заседава извънредно по искане на правосъдния министър, след като срещу Русинова беше образувано дисциплинарно производство

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 06:57
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П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се очаква да проведе извънредно заседание, на което да разгледа искането за временното отстраняване на Емилия Русинова от длъжността административен ръководител на Софийската градска прокуратура, както и като прокурор.

Искането е внесено от министъра на правосъдието, след като срещу Русинова беше образувано дисциплинарно производство.

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Според мотивите, на ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради предполагаеми връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен с прякора Еврото.

Повод за дисциплинарното производство станаха данни, огласени от Министерството на вътрешните работи през април. Според информацията Русинова е пътувала в чужбина в един автомобил с издирвания бивш следовател Петьо Петров. Именно тези обстоятелства са сред основанията, на които правосъдният министър поиска временното ѝ отстраняване до приключване на дисциплинарната проверка.

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Името на Петьо Петров – Еврото беше поставено в центъра на едно от най-мащабните разследвания за предполагаемо нерегламентирано влияние в съдебната система след разкритията около казуса „Осемте джуджета“. Бившият следовател е в неизвестност и е обявен за издирване, а срещу него се водят няколко разследвания.

Решението на Прокурорската колегия на ВСС ще бъде ключово за това дали Емилия Русинова ще остане начело на Софийската градска прокуратура до приключването на дисциплинарното производство или ще бъде временно отстранена от длъжност.

Редактор: Василена Василева
Емилия Русинова Петьо Петров - Еврото Висш съдебен съвет Прокурорска колегия Софийска градска прокуратура Дисциплинарно производство Временно отстраняване Съдебна система Осемте джуджета Нерегламентирано влияние
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