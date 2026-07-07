Свят

Петролът поскъпна, след като САЩ отмениха разрешението за продажба от Иран

Цените на петрола се повишиха с повече от 5%

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 23:41
Петролът поскъпна, след като САЩ отмениха разрешението за продажба от Иран
Източник: iStock/GettyImages

С АЩ отмениха общия лиценз, разрешаващ продажбата на ирански петрол и американски официален представител предупреди, че действията на Иран в Ормузкия проток са „напълно неприемливи“ и че ще има последствия след атаките срещу танкери в стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс.

След обявлението цените на петрола се повишиха с повече от 5%. Министерството на финансите на САЩ заяви, че ще отпусне преходен период до 17 юли за иранските петролни транзакции, които са били разрешени съгласно вече отменения лиценз.

Американският официален представител каза, че преговарящите продължават да работят добросъвестно за постигане на окончателно споразумение с Иран въпреки най-новата ескалация на напрежението.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Действията на САЩ дойдоха, след като през последните няколко дни три танкера съобщиха, че са били ударени от неизвестни снаряди в и около Ормузкия проток. Към момента никой не е поел отговорност за тези случаи, отбелязва Ройтерс.

Атаките и реакцията на САЩ заплашват да поставят крехкото дипломатическо споразумение между Вашингтон и Техеран на нестабилна основа, като увеличават риска, че по-нататъшни ответни мерки биха могли да провалят преговорите за по-широкообхватно споразумение.

Друг американски официален представител, заяви, че по първоначална информация Иран е обстрелял трите търговски кораба.

Възможната ескалация на напрежението идва в момент, когато и двете страни работят за постигането на споразумение, което включва ограничения върху ядрената програма на Техеран и облекчаване на някои санкции, включително ограниченията върху износа на петрол.

Днес Иран осъди Катар за обвиненията, че той стои зад нападение срещу един от корабите на емирството от Персийския залив.

Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи заяви, че обвиненията на Катар срещу Иран във връзка с предполагаемата атака срещу кораб, свързан с тази страна, в Ормузкия проток са съмнителни и противоречат на принципа на добросъседство, като ги определи като неприемливи, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преди войната ежедневно преминаваше около една пета от международно търгувания петрол и големи количества втечнен природен газ.

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Всяко продължително прекъсване на доставките би могло да доведе до повишаване на цените на енергията и да увеличи натиска върху потребителите и правителствата, които и без това вече се сблъскват с по-високи разходи за гориво.

Износът на петрол остава критичен източник на приходи за Иран, осигуряващ милиарди долари в твърда валута, които помагат за финансирането на държавните разходи и подкрепят икономиката, отслабена от продължаващите от години американски санкции.

Въпреки ограниченията Техеран успя да увеличи износа през последните години, предимно към Китай, което превърна продажбите на петрол в един от най-важните икономически източници на средства за страната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Арангелов, БГНЕС    
Иран САЩ Ормузки проток Ирански петрол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Петролът поскъпна, след като САЩ отмениха разрешението за продажба от Иран

Петролът поскъпна, след като САЩ отмениха разрешението за продажба от Иран

Европейският парламент започна процедура за забрана на партията „Европа на суверенните нации“

Европейският парламент започна процедура за забрана на партията „Европа на суверенните нации“

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
8 причини защо кучето ви хърка

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВАС отмени решение на Министерския съвет за избора на европейски прокурор

ВАС отмени решение на Министерския съвет за избора на европейски прокурор

България Преди 1 час

Върховните съдии приемат, че актът на Министерския съвет е незаконосъобразен

Тленните останки на Али Хаменей пристигнаха в Ирак

Тленните останки на Али Хаменей пристигнаха в Ирак

Свят Преди 1 час

Иракската държавна телевизия излъчи пристигането на самолета

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Свят Преди 4 часа

Ударът по рафинерията, която се намира дълбоко в Русия, в Сибир, е един от най-далечните

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

Пожар избухна в депо за отпадъци край Стара Загора

България Преди 5 часа

На място работят три екипа на пожарната

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Свят Преди 6 часа

Инспекторите са открили и множество пукнатини и провиснали подове на 21-ия етаж на сградата

Тръмп към Ердоган: Има много хубава химия между нас

Тръмп към Ердоган: Има много хубава химия между нас

Свят Преди 7 часа

Ердоган: Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде и утре с нас, ще ни даде още сила

,

„Отиде си една легенда“: На 57 години почина легендарен културист „Мистър Вселена“

Свят Преди 7 часа

Светът на културизма скърби за Хосе Антонио Торес - Жоча, който почина на 57-годишна възраст. Бившият „Мистър Вселена“ остави незаличима следа, а неговите най-големи съперници го изпратиха с думите: „Отиде си една истинска и скромна легенда“

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Свят Преди 7 часа

В турската култура белият цвят има дълбоко символично значение

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

България Преди 7 часа

Майката на загиналия Николай Златков съобщи, че целта на фондацията е да подпомогне провеждането на външно разследване

,

Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор

Любопитно Преди 7 часа

Дивна и Златка Димитрова тестват женската си интуиция в “Звездния рунд”

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Свят Преди 7 часа

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ ще се кандидатира отново

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Свят Преди 8 часа

Съдът отхвърли исковете за нарушено лично пространство на принц Хари и още шест известни личности срещу издателя на „Дейли Мейл“ поради липса на доказателства. Новината съвпадна със завръщането на херцога в Лондон за благотворителни каузи

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

България Преди 8 часа

След катастрофата той избягал от местопроизшествието

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Свят Преди 8 часа

Гръцките власти разследват случая, а съдебномедицинска експертиза трябва да установи причината за смъртта на младата жена.

,

Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Любопитно Преди 8 часа

Федерален съд отхвърли обвиненията на поетеса от Флорида, че Тейлър Суифт е откраднала фрази за албума си от 2024 година. Според съдията ищцата не е доказала съществено сходство, но въпреки окончателното решение тя планира обжалване

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Парите ни Преди 8 часа

Измамници се представят за Световната организация за интелектуална собственост и искат плащания

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Edna.bg

Усмивката, която не остарява: Антон Радичев празнува рожден ден

Edna.bg

В СНИМКИ: Левски завърши наравно с Борац Баня Лука

Gong.bg

Веласкес: Горд съм от моите играчи, направихме достатъчно, за да спечелим

Gong.bg

Марин льо Пен ще се кандидатира за президентските избори през 2027 г.

Nova.bg

Министерство на финансите пласира дълг в размер на 2,5 млрд. евро на международните пазари

Nova.bg