Унгарската телевизия спря новините: Извинете, че ви лъжем!

У нгарската държавна телевизия обяви във вторник, че временно спира да предава новини, докато ги направи „независими и надеждни“.

Основният телевизионен канал M1 публикува съобщението на черен екран, с безпрецедентно послание: „Обществените медии не трябва да лъжат. Извиняваме се, че правихме точно това в продължение на много дълги години! Обществените медии сега се трансформират, така че в бъдеще да бъдат независими и надеждни. Излъчването на новини е временно преустановено. Моля, останете с нас!“

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

По-рано във вторник местни медии съобщиха, че някои редактори на държавна телевизия и радио са били уволнени, предава „Ройтерс“.

Извънредното решение идва след ерата на премиера Виктор Орбан, който управляваше страната в продължение на общо 20 години и беше превърнал обществената телевизия в средство за политическа пропаганда, целяща оставането му на власт.

„Върнахме си родината“: Може ли Петер Мадяр да излекува Унгария от 16 години Орбанизъм?

Тези действия са в съответствие с предизборното обещание на новия унгарски премиер Петер Мадяр да реформира държавните медии и да спре това.

Magyar Péter: Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein https://t.co/uy7Ex0BZPN pic.twitter.com/vw91S7wYWd — Hírstart (@hirstart_hu) July 7, 2026

„Исторически ден. Излъчването на пропаганда в ефира на обществените медии приключи днес. Лъгаха през нощта, лъгаха през деня, лъгаха на всяка дължина на вълната. Свърши се с това вече. Седемдесет години след 1956 г., символично, излъчването на M1 ще започне отново в 19:56. Засега няма новини, само филми“, заяви Мадяр в публикация във Фейсбук във вторник, добавяйки, че държавното радио „Кошут“ също е спряло да излъчва.

Мадяр заяви след изборите, че иска да създаде „наистина балансирана, обективна новинарска служба“.

В един от първите си укази като министър-председател той нареди „всеобхватен и незабавен“ преглед на обществените медии и тяхното финансиране.

Но създаването на истински балансирана обществена медия ще бъде голямо предизвикателство, казват анализатори. По време на управлението на Орбан държавните медии попаднаха под нарастващ правителствен контрол, тъй като бяха приети нови медийни закони, а няколко частни издания бяха или затворени, или погълнати от проправителствени магнати. Унгария пропадна до 74-то място през 2026 г. от 23-то през 2010 г. в индекса за свобода на медиите на „Репортери без граници“.