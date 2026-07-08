Промени в Изборния кодекс: Правната комисия обсъжда изцяло машинно гласуване

П равната комисия в Народното събрание ще обсъди предложения за мащабни промени в Изборния кодекс, сред които и въвеждането на изцяло машинно гласуване в повечето избирателни секции в страната.

Едно от предложенията, внесени от управляващите от „Прогресивна България“, предвижда хартиените бюлетини да отпаднат, като машинното гласуване стане единственият начин за упражняване на вот. Изключение ще се прави само за секциите с под 300 избиратели, където ще остане възможността за гласуване с хартиена бюлетина поради организационни и технически причини.

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

Ако текстовете бъдат приети, това ще означава край на смесеното гласуване в по-голямата част от страната и връщане към модела, при който машинният вот е основният способ за участие в изборите.

Сред останалите предложения е отпадането на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Ограничението беше въведено преди предсрочните парламентарни избори през април, но предизвика сериозни критики от страна на българските общности зад граница.

На последния парламентарен вот именно заради това ограничение се образуваха дълги опашки пред избирателните секции в Турция и Обединеното кралство. В редица населени места хиляди български граждани чакаха с часове, за да упражнят правото си на глас, което отново постави въпроса за достъпа до изборния процес извън страната.

Освен предложенията на „Прогресивна България“, депутатите от правната комисия ще разгледат и други изменения в Изборния кодекс, внесени от парламентарните групи на ПП, ДБ, ДПС и „Възраждане“. Очаква се дебатите да бъдат сред най-оспорваните, тъй като промените засягат едни от най-чувствителните теми в изборното законодателство – начина на гласуване и организацията на изборите в чужбина.